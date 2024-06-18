Стрельба произошла в Шевченковском районе Киева. Как выяснилось, жертвой был казахский оппозиционер Айдос Садыков. Сейчас журналист находится в тяжелом состоянии под наблюдением врачей.
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В каком состоянии Айдос Садыков
Жена раненого казахского оппозиционера подчеркнула, что в ее мужа "дерзко, цинично, среди белого дня, на глазах у свидетелей" стреляли прямо в центре украинской столицы.
Как пояснила женщина, это произошло, когда журналист находился за рулем и заезжал во двор их дома. Она же в то время сидела рядом, на пассажирском сиденье.
Сейчас Айдоса прооперировали, он в реанимации в тяжелом состоянии. Молитесь, прошу, чтобы он выжил. Мой любимый муж – честный, справедливый и принципиальный, всегда защищал интересы казахов,
– рассказала Наталья Садыкова.
Также жена журналиста утверждает, что заказчиком этого покушения является президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Заметим, сейчас прокуратура расследует этот инцидент.
Что известно о Садыкове
- Садыков известен своей резкой критикой казахской власти на своем YouTube-канале, а также поддержкой протестов в Казахстане в январе 2022 года.
- В октябре 2023 года Садыков был объявлен в розыск в Казахстане по обвинению в "разжигании социальной, национальной, родовой, сословной или религиозной вражды".
- В 2010 году Садыкова приговорили к двум годам лишения свободы по обвинению в "хулиганстве", но он и его сторонники считают это дело сфабрикованным.
- В 2014 году Айдос Садыков вместе с женой Натальей переехали в Киев после того, как против женщины было возбуждено уголовное дело по заявлению экс-депутата парламента Марала Итегулова.