Стрельба произошла в Шевченковском районе Киева. Как выяснилось, жертвой был казахский оппозиционер Айдос Садыков. Сейчас журналист находится в тяжелом состоянии под наблюдением врачей.

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В каком состоянии Айдос Садыков

Жена раненого казахского оппозиционера подчеркнула, что в ее мужа "дерзко, цинично, среди белого дня, на глазах у свидетелей" стреляли прямо в центре украинской столицы.

Как пояснила женщина, это произошло, когда журналист находился за рулем и заезжал во двор их дома. Она же в то время сидела рядом, на пассажирском сиденье.

Сейчас Айдоса прооперировали, он в реанимации в тяжелом состоянии. Молитесь, прошу, чтобы он выжил. Мой любимый муж – честный, справедливый и принципиальный, всегда защищал интересы казахов,

– рассказала Наталья Садыкова.

Также жена журналиста утверждает, что заказчиком этого покушения является президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Заметим, сейчас прокуратура расследует этот инцидент.

Что известно о Садыкове