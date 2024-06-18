Стрілянина сталася у Шевченківському районі Києва. Як з'ясувалося, жертвою був казахський опозиціонер Айдос Садиков. Наразі журналіст перебуває у тяжкому стані під наглядом лікарів.

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У якому стані Айдос Садиков

Дружина пораненого казахського опозиціонера наголосила, що в її чоловіка "зухвало, цинічно, серед білого дня, на очах у свідків" стріляли прямо у центрі української столиці.

Як пояснила жінка, це сталося, коли журналіст перебував за кермом та заїжджав у двір їхнього будинку. Вона ж у той час сиділа поруч, на пасажирському сидінні.

Зараз Айдоса прооперували, він у реанімації у тяжкому стані. Моліться, прошу, щоб він вижив. Мій коханий чоловік – чесний, справедливий та принциповий, завжди захищав інтереси казахів,

– розповіла Наталія Садикова.

Також дружина журналіста стверджує, що замовником цього замаху є президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Зауважимо, наразі прокуратура розслідує цей інцидент.

Що відомо про Садикова