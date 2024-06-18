Утром в Шевченковском районе Киева раздавались выстрелы. Сначала информация появилась в СМИ, а затем и жена казахского журналиста Айдоса Садыкова подтвердила, что на ее мужа покушались.
Дивіться також 18-річний одесит пограбував жінку, аби уникнути мобілізації
Начало расследования
По факту покушения на умышленное убийство гражданина Казахстана Киевская городская прокуратура начала досудебное расследование.
Предварительно следователям удалось выяснить, что неизвестный подошел к автомобилю, в котором находились Садыков вместе с женой, произвел выстрел в мкжчину, после чего скрылся.
Покушение произошло недалеко от дома, где живут супруги.
Известно, что потерпевший вместе с женой, тоже журналисткой, проживают в Украине с 2014 года и имеют статус беженцев.
В настоящее время мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии. Его супруга ранений не получила. В то же время, нападавшего на казахского оппозиционера еще ищут.
В Киеве пытались убить казахского журналиста / Фото полиция, прокуратура
Кто такой Айдис Садыков
Журналист и оппозиционер Айдос Садыков известен критикой президента Казахстана Касим-Жомарта Токаева. Садиков обвиняет Токаева в пророссийской позиции. Супруги Садыковы ведут youtube-канал Бсе, где выражают свои взгляды. Последнее видео на канале вышло сегодня, 18 июня 2024 года. В нем журналист называет действующего лидера Казахстана "марионеткой российского влияния".
В 2014 супруги были вынуждены выехать в Украину из-за уголовного преследования жены Айдоса Натальи. Бывший депутат парламента обвинял ее в клевете.
РанееСадыков отсидел в тюрьме два года по сфабрикованному, как он сам считает, делу о "хулиганстве".
Осенью 2023 года Айдос и Наталья Садыковы были объявлены казахскими властями в розыск по обвинению в разжигании вражды.