Правонарушителю уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 10 лет за решеткой.

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Ограбил, чтобы не мобилизовали

Происшествие произошло в Приморском районе Одессы. Молодой человек заметил женщину с кошельком в руках, которая вышла из магазина и пошел за ней. Когда выпал подходящий момент, злоумышленник вырвал из рук горожанки ее имущество и скрылся на общественном транспорте. Парень украл вещейу женщины на почти 13 тысяч гривен.

45-летняя потерпевшая обратилась в отдел полиции, где оперативно установили личность злоумышленника и разыскали его. Им оказался 18-летний горожанин.

Фигурант не стал отрицать своей причастности к содеянному и признался, что кошелек вместе с деньгами, документами, наушниками и мобильным телефоном, которые в нем были, он выбросил. Он объяснил, что имущество ему не было нужно, он рассчитывал на то, что с судимостью за уголовное преступление в будущем избежит мобилизации.

По нашему ходатайству суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Местоположение похищенного имущества мы будем устанавливать в ходе следствия,

– сообщила следователь Ольга Лаврищук.

За грабеж, совершенный в условиях военного положения юноше грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.

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