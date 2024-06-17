Правопорушнику вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 10 років за ґратами.
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Пограбував, щоб не мобілізували
Подія сталася у Приморському районі Одеси. Молодик помітив жінку з гаманцем у руках, яка вийшла з магазину і пішов за нею. Коли випав слушний момент, зловмисник вирвав з рук містянки її майно та втік на громадському транспорті. Хлопець вкрав речей у жінки на майже 13 тисяч гривень.
Потерпіла звернулася до відділу поліції, де оперативно встановили особу зловмисника та розшукали його. Ним виявився 18-річний містянин.
Фігурант не став заперечувати своєї причетності до скоєного та зізнався, що гаманець разом із грошима, документами, навушниками та мобільним телефоном, які в ньому були, він викинув. Він пояснив, що майно йому не було потрібне, він розраховував на те, що з судимістю за кримінальне правопорушення у майбутньому уникне мобілізації.
За нашим клопотанням суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Місце розташування викраденого майна ми будемо встановлювати у ході слідства,
– повідомила слідча Ольга Лаврищук.
За грабіж, вчинений в умовах воєнного стану юнакові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
Мобілізаційний вік в Україні з 25 років
- 2 квітня 2024 року Володимир Зеленський підписав закон, який зменшує мобілізаційний вік із 27 до 25 років.
- Верховна Рада проголосувала за зміни до закону щодо призовного віку ще 30 травня 2023 року. У червні 2023 року закон підписав спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, передавши документ на підпис президенту. Однак Володимир Зеленський дуже довго не підписував ухвалений парламентом законопроєкт.
- Після набуття чинності нового закону про мобілізацію призовний вік в Україні становить 25 років. Відповідно до настання цього віку чоловіків мобілізувати не можуть.
- Для осіб, які ще не досягли 25-річного віку, військово-обліковим документом є так зване приписне, а не військовий квиток. Юристка Катерина Аніщенко пояснила, що військовозобов'язана особа з 18 до 25 років зобов'язана стати на військовий облік за місцем проживання чи перебування.