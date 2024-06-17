Як розповіли в обласному центрі комплектування, у 2022 році військового поранили на фронту. Після цього його перевели на службу у військкомат.
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Деталі інциденту
Як розповіли у Львівському ТЦК, Юрій виконуючи свої службові обов’язки, супроводжував військовозобов’язаного на проходження ВЛК. Однак на одній із вулиць на нього напали і вдарили важким тупим предметом по голові. Військового доставили до лікарні, де у нього діагностували закриту черепно-мозкову травму.
Так чоловік отримав подяку за те, що свого часу гідно прийняв обов’язок і приєднався до лав ЗСУ. Подякували йому саме ті, кого він боронив. За кого віддав здоров’я і мало не втратив життя,
– вказали колеги постраждалого.
Зазначається, що у березні 2022 року Юрія намагалися вбити росіяни – тоді він боронив державу у Миколаївській області. Тоді він отримав осколкові поранення м’яких тканин правого плеча, термічний опік полум’ям обличчя, акубаротравматичне ураження обох вух. Чоловіка перевели на службу у Яворівській РТЦК.
"Не маєте сміливості приєднатися до ЗСУ – майте хоча б совість і лице про це мовчати. Не маєте розуму мовчати – не смійте піднімати руку на наших героїв", – вказали у ТЦК.
Нападника уже знайдено і затримано. Він відповідатиме згідно з законом.
Конфлікти з ТЦК
- У мережі 14 червня з'явилося відео з Бродів, на якому чоловіки у військовій і поліцейській формах силою тримають чоловіка, який виривається з їхніх рук. У Львівському ТЦК пояснили, що затримували військовозобов'язаного, який пройшов ВЛК та виявився придатним до служби. Він декілька разів тікав і хотів зробити так і цього разу – що і зафільмували очевидці.
- У Хмельницькій області 11 червня чоловік вдарив ножем працівника ТЦК під час перевірки документів. Він поранив військового у ліве плече зі сторони спини. Життю військового нічого не загрожує.
- Трохи раніше у мережі з'явилося відео бійки цивільного та військового біля Київського районного ТЦК в Одесі. ЗМІ писали, що утримують медиків швидкої допомоги, яких хочуть мобілізувати. У ТЦК запевнили, що затримували чоловіка, який відмовився показати документи.