Як розповіли в обласному центрі комплектування, у 2022 році військового поранили на фронту. Після цього його перевели на службу у військкомат.

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Деталі інциденту

Як розповіли у Львівському ТЦК, Юрій виконуючи свої службові обов’язки, супроводжував військовозобов’язаного на проходження ВЛК. Однак на одній із вулиць на нього напали і вдарили важким тупим предметом по голові. Військового доставили до лікарні, де у нього діагностували закриту черепно-мозкову травму.

Так чоловік отримав подяку за те, що свого часу гідно прийняв обов’язок і приєднався до лав ЗСУ. Подякували йому саме ті, кого він боронив. За кого віддав здоров’я і мало не втратив життя,

– вказали колеги постраждалого.

Зазначається, що у березні 2022 року Юрія намагалися вбити росіяни – тоді він боронив державу у Миколаївській області. Тоді він отримав осколкові поранення м’яких тканин правого плеча, термічний опік полум’ям обличчя, акубаротравматичне ураження обох вух. Чоловіка перевели на службу у Яворівській РТЦК.

"Не маєте сміливості приєднатися до ЗСУ – майте хоча б совість і лице про це мовчати. Не маєте розуму мовчати – не смійте піднімати руку на наших героїв", – вказали у ТЦК.

Нападника уже знайдено і затримано. Він відповідатиме згідно з законом.

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