Інцидент трапився сьогодні, 11 червня, в населеному пункті Книжківці. Там працівники ТЦК перевіряли військово-облікові документи та здійснювали оповіщення військовозабовʼязаних.
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Штрихнув ножем у плече
Під час перевірки документів громадянин 1984 року народження дістав ніж та поранив військового у ліве плече зі сторони спини. Тоді працівники військкомату затримали нападника і викликали поліцію.
Під час огляду речей зловмисника правоохоронці виявили у нього заборонену речовину та шокер.
Наразі чоловіка затримано. Йому загрожує відповідальність за статетю 125 Кримінального Кодексу України.
Відомо, що пораненого військовослужбовця доставили до шпиталю міста Хмельницький для надання фахової медичної допомоги. Загрози життю працівника військкомату не має.
У ТЦК нагадали, що військовослужбовці ТЦК та СП відповідно до законодавства є спеціальним суб’єктом, який виконує службові обов’язки під час правового режиму воєного стану.
Відтак образи, опір або перешкоджання їхній діяльності – матимуть наслідки, а порушники нестимуть адміністративну чи кримінальну відповідальність,
– йдеться у повідомленні.
Сутичка біля військкомату в Одесі: що відомо
- 11 червня у мережі з'явилося відео бійки цивільного та військового біля Київського районного ТЦК в Одесі.
- Місцеві ЗМІ написали, що, мовляв, працівники військкомату незаконно утримують медиків швидкої допомоги, яких хочуть мобілізувати.
- Дізнавшись про це, колеги на швидких влаштували акцію протесту.
- В Одеському ТЦК розповіли, що все відбувалося зовсім не так. Насправді, військові разом з поліцією затримали чоловіка, який відмовлявся показувати документи і доправили його до ТЦК.
- Потім через години приїхали люди на швидкій допомозі. Вони запевняли, що у затриманого громадянина діагноз, який не дозволяє йому мобілізуватися.
- На вимогу представників ТЦК показати документи, які б підтверджували причетність до роботи екстренної служби, невідомі відповіли відмовою.
- Також вони не захотіли показувати документи правоохоронцям, яких викликали військові.
- Тоді групу так званих медиків затримали через підозру у спробі допомогти військовозобов'язаному уникнути призову.
- Потім ці люди набрали у 103 і повідомили про нібито примусове утримання медиків швидкої у ТЦК.