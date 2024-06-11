Інцидент трапився сьогодні, 11 червня, в населеному пункті Книжківці. Там працівники ТЦК перевіряли військово-облікові документи та здійснювали оповіщення військовозабовʼязаних.

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Штрихнув ножем у плече

Під час перевірки документів громадянин 1984 року народження дістав ніж та поранив військового у ліве плече зі сторони спини. Тоді працівники військкомату затримали нападника і викликали поліцію.

Під час огляду речей зловмисника правоохоронці виявили у нього заборонену речовину та шокер.

Наразі чоловіка затримано. Йому загрожує відповідальність за статетю 125 Кримінального Кодексу України.

Довідка: Умисне легке тілесне ушкодження – карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот годин, або виправними роботами на строк до одного року.

Відомо, що пораненого військовослужбовця доставили до шпиталю міста Хмельницький для надання фахової медичної допомоги. Загрози життю працівника військкомату не має.

У ТЦК нагадали, що військовослужбовці ТЦК та СП відповідно до законодавства є спеціальним суб’єктом, який виконує службові обов’язки під час правового режиму воєного стану.

Відтак образи, опір або перешкоджання їхній діяльності – матимуть наслідки, а порушники нестимуть адміністративну чи кримінальну відповідальність,

– йдеться у повідомленні.

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