Инцидент произошел сегодня, 11 июня, в населенном пункте Книжковцы. Там работники ТЦК проверяли военно-учетные документы и осуществляли оповещение военнообязанных.

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Штрихнул ножом в плечо

Во время проверки документов гражданин 1984 года рождения достал нож и ранил военного в левое плечо со стороны спины. Тогда работники военкомата задержали нападавшего и вызвали полицию.

При осмотре вещей злоумышленника правоохранители обнаружили у него запрещенное вещество и шокер.

Сейчас мужчина задержан. Ему грозит ответственность по статье 125 Уголовного Кодекса Украины.

Справка: Умышленное легкое телесное повреждение – наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до двухсот часов, или исправительными работами на срок до одного года.

Известно, что раненого военнослужащего доставили в госпиталь города Хмельницкий для оказания профессиональной медицинской помощи. Угрозы жизни работника военкомата нет.

В ТЦК напомнили, что военнослужащие ТЦК и СП в соответствии с законодательством является специальным субъектом, который выполняет служебные обязанности во время правового режима военного положения.

Поэтому оскорбления, сопротивление или препятствование их деятельности – будут иметь последствия, а нарушители будут нести административную или уголовную ответственность,

– говорится в сообщении.

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