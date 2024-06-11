Инцидент произошел сегодня, 11 июня, в населенном пункте Книжковцы. Там работники ТЦК проверяли военно-учетные документы и осуществляли оповещение военнообязанных.
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Штрихнул ножом в плечо
Во время проверки документов гражданин 1984 года рождения достал нож и ранил военного в левое плечо со стороны спины. Тогда работники военкомата задержали нападавшего и вызвали полицию.
При осмотре вещей злоумышленника правоохранители обнаружили у него запрещенное вещество и шокер.
Сейчас мужчина задержан. Ему грозит ответственность по статье 125 Уголовного Кодекса Украины.
Известно, что раненого военнослужащего доставили в госпиталь города Хмельницкий для оказания профессиональной медицинской помощи. Угрозы жизни работника военкомата нет.
В ТЦК напомнили, что военнослужащие ТЦК и СП в соответствии с законодательством является специальным субъектом, который выполняет служебные обязанности во время правового режима военного положения.
Поэтому оскорбления, сопротивление или препятствование их деятельности – будут иметь последствия, а нарушители будут нести административную или уголовную ответственность,
– говорится в сообщении.
Стычка возле военкомата в Одессе: что известно
- 11 июня в сети появилось видео драки гражданского и военного возле Киевского районного ТЦК в Одессе.
- Местные СМИ написали, что, мол, работники военкомата незаконно удерживают медиков скорой помощи, которых хотят мобилизовать.
- Узнав об этом, коллеги на скорых устроили акцию протеста.
- В Одесском ТЦК рассказали, что все происходило совсем не так. На самом деле, военные вместе с полицией задержали мужчину, который отказывался показывать документы и доставили его в ТЦК.
- Затем через часы приехали люди на скорой помощи. Они уверяли, что у задержанного гражданина диагноз, который не позволяет ему мобилизоваться.
- На требование представителей ТЦК показать документы, которые бы подтверждали причастность к работе экстренной службы, неизвестные ответили отказом.
- Также они не захотели показывать документы правоохранителям, которых вызвали военные.
- Тогда группу так называемых медиков задержали по подозрению в попытке помочь военнообязанному избежать призыва.
- Затем эти люди набрали в 103 и сообщили о якобы принудительном содержании медиков скорой в ТЦК.