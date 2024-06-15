Так, у Львівському обласному ТЦК та СП розповіли деталі інциденту.
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Затримання чоловіка у Бродах
У мережі 14 червня опублікували відео, на якому чоловіки у військовій та поліцейській формах силою тримають чоловіка, який виривається з їхніх рук.
Цю ситуацію взялися пояснити у Львівському ТЦК. Там повідомили, що затримували військовозобов'язаного, який пройшов ВЛК та виявився придатним до служби. Однак, попри це, двічі тікав з призовного пункту. Зазначається, що він хотів втекти і втретє, проте його затримали працівники ТЦК спільно з правоохоронцем, що й зафіксували очевидці.
Військовослужбовці з групи оповіщення впізнали його на вулиці і, попри агресивний опір, доправили у місцевий ТЦК. На цей момент громадянин уже проходить базову військову підготовку,
– зазначили в пресслужбі Львівського ТЦК.
Кадри затримання чоловіка: дивіться відео
В Одеському ТЦК висловилися про відео, де видно примусове затримання чоловіка: що відомо про інцидент
- В інтернеті опублікували відео, на якому люди у військові формі силою затримали чоловіка в Одесі. Одеський обласний ТЦК та СП прокоментував інцидент у понеділок, 10 червня, на своїх сторінках у соціальних мережах.
- Як зазначають у ТЦК, група з оповіщення зупинила чоловіка для перевірки військового квитка або документів, які підтверджують особу.
- Однак чоловік, за словами військових, поводився агресивно і відмовився показати документи, послуговуючись до того ж нецензурною лексикою. Також військовозобов'язаний, як кажуть у ТЦК, намагався втекти.
- Щоб уникнути втечі громадянина до прибуття поліції, працівники ТЦК були змушені його затримати. Після пред’явлення громадянином документів інцидент було врегульовано: йому видано повістку під особистий підпис.