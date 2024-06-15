Так, во Львовском областном ТЦК и СП рассказали детали инцидента.

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Задержание мужчины в Бродах

В сети 14 июня опубликовали видео, на котором мужчины в военной и полицейской формах силой держат мужчину, который вырывается из их рук.

Эту ситуацию взялись объяснить во Львовском ТЦК. Там сообщили, что задерживали военнообязанного, который прошел ВВК и оказался годным к службе. Однако, несмотря на это, дважды убегал с призывного пункта. Отмечается, что он хотел убежать и в третий раз, однако его задержали работники ТЦК совместно с правоохранителем, что и зафиксировали очевидцы.

Военнослужащие из группы оповещения узнали его на улице и, несмотря на агрессивное сопротивление, доставили в местный ТЦК. На данный момент гражданин уже проходит базовую военную подготовку,

– отметили в пресс-службе Львовского ТЦК.

Кадры задержания мужчины: смотрите видео

В Одесском ТЦК высказались о видео, где видно принудительное задержание мужчины: что известно об инциденте