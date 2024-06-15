Так, во Львовском областном ТЦК и СП рассказали детали инцидента.
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Задержание мужчины в Бродах
В сети 14 июня опубликовали видео, на котором мужчины в военной и полицейской формах силой держат мужчину, который вырывается из их рук.
Эту ситуацию взялись объяснить во Львовском ТЦК. Там сообщили, что задерживали военнообязанного, который прошел ВВК и оказался годным к службе. Однако, несмотря на это, дважды убегал с призывного пункта. Отмечается, что он хотел убежать и в третий раз, однако его задержали работники ТЦК совместно с правоохранителем, что и зафиксировали очевидцы.
Военнослужащие из группы оповещения узнали его на улице и, несмотря на агрессивное сопротивление, доставили в местный ТЦК. На данный момент гражданин уже проходит базовую военную подготовку,
– отметили в пресс-службе Львовского ТЦК.
Кадры задержания мужчины: смотрите видео
В Одесском ТЦК высказались о видео, где видно принудительное задержание мужчины: что известно об инциденте
- В интернете опубликовали видео, на котором люди в военные форме силой задержали мужчину в Одессе. Одесский областной ТЦК и СП прокомментировал инцидент в понедельник, 10 июня, на своих страницах в социальных сетях.
- Как отмечают в ТЦК, группа по оповещению остановила мужчину для проверки военного билета или документов, подтверждающих личность.
- Однако мужчина, по словам военных, вел себя агрессивно и отказался показать документы, пользуясь к тому же нецензурной лексикой. Также военнообязанный, как говорят в ТЦК, пытался убежать.
- Чтобы избежать побега гражданина до прибытия полиции, работники ТЦК были вынуждены его задержать. После предъявления гражданином документов инцидент был урегулирован: ему выдана повестка под личную подпись.