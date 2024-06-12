Чоловік був начальником навчального курсу одного з факультетів академії. Свої виховні методи він застосовував, щоб "навчити" курсантів дисципліни та порядку.
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Від "виховання" викладача постраждали 4 курсантів
Знущався офіцер із курсантів на території академії у Львові та у казармах в одному із сіл Львівської області.
Слідство встановило, що підозрюваний застосовував силу щодо 4 курсантів. Чоловік бив їх по голові та інших частинах тіла.
"Він завдавав ударів не лише руками, а й прикладом зброї та ременем. Невдоволення офіцера могли викликати недбало складені речі або помилки в журналі. Одного з курсантів офіцер змусив їсти цигарки перед іншими, бо той спізнився на шикування через куріння. Тож "педагог" вирішив його провчити, змусивши жувати кілька цигарок", – розповіли у ДБР.
Там також додали, що незадовго до вручення підозри, а саме 26 квітня 2024 року, чоловіка перевели на іншу посаду в одну з військових частин Львівщини.
Наразі триває розслідування та встановлюється, чи були інші факти знущання над курсантами. Окрім цього, суд обрав підозрюваному запобіжний захід: він перебуватиме під вартою з можливістю внесення застави у сумі 908,4 тисячі гривень.
Про конфліктного викладача розповів один із курсантів
- Вперше про знущання зі сторони викладача розповів колишній курсант Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного 21-річний Олександр Попович. Він заявив, що через це його 22 травня за наказом командувача Сухопутних військ ЗСУ перевели у бойову бригаду, куди незадовго до цього заступником командира роти поставили згаданого офіцера. Курсант припустив, що це могла бути навіть розправа.
- Олександр також розповів про інші порушення в академії. Зокрема, про те, що за межі академії у вихідні та свята могли виходити лише ті курсанти, які були одружені, мали опікунство, батьків, що приходили до них на КПП, або ж були "мазані". А за дружбу з Олександром іншим курсантам навіть погрожували, а самого хлопця відрахували та погрожували відправити на "нуль".
- Пізніше у Тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради з питань порушення прав військовослужбовців розповіли про інші факти цькування у закладі, зокрема, і про булінг дівчат-курсанток за ознакою статі.
- Тим часом у самій академії вважають, що щодо неї "поширюють необґрунтовану негативну інформацію" деякі народні депутати, представники громадськості та військовослужбовці.