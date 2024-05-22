21-річного Олександра Поповича відрахували, а тепер перемістили вже четверте за місяць. Військовослужбовець заявив, що він потрапив у роту, де заступником командира є офіцер, який принижував курсантів в академії.

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Що розповів екскурсант про переміщення у бойову частину

Військовий розповів, що його 22 травня в терміновому режимі перевели у бойову бригаду за наказом командувача Сухопутних військ ЗСУ.

Причому, за словами бійця, його перекинули туди, де заступником командира роти є офіцер, який постійно принижував його та інших курсантів, бо раніше був начальником курсу, де він навчався у Національній академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного.

Цього ж офіцера і зняли з посади за масові порушення, про які я перший почав говорити, тобто, я його перший ворог. Що це? Як? Збіг обставин чи розправа?

– заявив військовий.

У коментарі hromadske він уточнив, що:

його мобілізували, але він не був на навчанні, а "просто служив";

це вже четверте його переміщення за місяць після відрахування з академії.

Також Олександр Попович заявив, що його перевели до бойової бригади за наказом командувача Сухопутних військ.

Що відомо про скандал у Сухопутці

На початку травня Олександр Попович заявив, що його відрахували з Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Причиною цього військовий назвав його активну позицію. Він скаржився на порушення прав курсантів, зокрема, через умови звільнення за межі закладу та цькування.

Військовий розповів, що звільнення за межі академії у вихідні та свята отримувати тільки ті курсанти, які були одружені, мали опікунство, батьків, що приходили до них на КПП, або ж "мазані", які мали дозвіл жити за межами навчального закладу.

За словами бійця, курсантам навіть погрожували через дружбу з ним. Тоді вони ухвалили колективне рішення звернутись до Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань порушення прав військовослужбовців.

Посадові особи вдавалися до тиску на особовий склад, мають місце факти приниження курсантів, використання посадовими особами ненормативної лексики, вони неодноразово принижували дівчат за ознакою статі! Трапляються тут і заходи фізичного впливу на курсантів з боку посадових осіб,

– заявив Олександр Попович.

Коли керівництво дізналося про звернення, то начальник курсу ініціював службове розслідування щодо Поповича за вихід зі строю. Мовиться про непокору, яка передбачає до 10 років ув'язнення. Та Державне бюро розслідувань установило, що непокори не було.

Врешті вчена рада факультету відрахувала Поповича. Він заявив, що його мають відправити на "нуль".

На запит hromadske перший заступник керівника академії полковник Ярослав Марченко заявив, що старшого солдата Поповича відрахували відповідно до:

частини 11 статті 25 закону України "Про військовий обов'язок і військову службу",

пунктів 3.2 та 3.4 Інструкції про порядок переведення, відрахування та поновлення курсантів вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони.

Ярослав Марченко також заявив, що колективна скарга курсантів до ТСК Верховної Ради в академію не надходила. За його словами, невідомо, чи Попович є її співавтором. Також в академії заявили, що не мають інформації про офіційне оприлюднення матеріалів та результатів роботи комісії.

"А втім, отримана під час роботи ТСК у НАСВ інформація, оприлюднена окремими членами ТСК й дотичними до її роботи особами на власних сторінках у соціальних мережах, стала з їхнього боку предметом маніпуляцій та спекуляцій. Це, своєю чергою, провокує розбрат у військовому середовищі, негативно впливає на морально-психологічний стан військовослужбовців Збройних Сил України", – заявили у Сухопутних військах.

Що говорили у ТСК

Нардепка Юрія Яцик, яка входить до Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань порушення прав військовослужбовців, прокоментувала ситуацію 19 березня. Вона розповіла, що під час засідання обговорювали низку проблемних питань в академії, виявлених у межах перевірки закладу.

Встановлені випадки булінгу та цькування дівчат-курсанток за ознакою статі з боку начальника курсу А., який вважає, що дівчатам не місце в армії. Внаслідок тотальної недовіри до дівчат, які на думку А. "косять" від виконання завдань, встановлено випадок, коли одна з курсанток знаходилась на лекціях з внутрішньою кровотечею без надання їй медичної допомоги,

– розповіла нардепка.

Також, за її словами, начальнику академії Павлу Ткачуку доручили провести перевірку цих фактів і доповісти на засіданні ТСК.

«У деяких випадках поширення неправдивої інформації та зведення наклепів на військовий виш є спробою зацікавлених осіб захистити власні меркантильні інтереси й уникнути відповідальності за вчинені порушення», — йдеться у заяві.

Згодом, 21 березня, Юлія Яцик підтверджувала, що до них надійшла колективна скарга від курсантів Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного.

Після цього, за словами нардепки, "начальник курсу А. розпочав цькування курсанта П. за його активну позицію".

До речі, в академії 5 травня заявляли, що останнім часом спостерігається "поширення необґрунтованої негативної інформації щодо діяльності академії" з боку окремих народних депутатів, представників громадськості та деяких військовослужбовців. У закладі написали, що: