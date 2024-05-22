Крім того, працівники ТЦК фіксуватимуть факт вручення або відмови від отримання повістки на фото або відео. Юрист у питаннях армії та проходження військової служби Олександр Золотухін розібрав головні зміни у врученні повісток громадянам.

Не пропустіть Від повістки – до "полігону": як відбувається процес мобілізації в Україні покроково

Наскільки правомірне оновлення даних у Резерв+

Згідно з новим законопроєктом про мобілізацію усі військовозобов'язані упродовж 60 днів мають оновити свої дані. Це можна зробити через ЦНАП, ТЦК та електронний кабінет призовника. У цьому випадку, за версією Міноборони, ми маємо власне втілення цього електронного кабінету у вигляді застосунку Резерв+.

Утім, за словами юриста, слід зауважити, що законодавством визначено поняття лише електронного кабінету призовника. Водночас застосунку Резерв+ законодавством і постановами Кабінету міністрів не передбачено. Як, наприклад, із застосунком Дія, який чітко визначений законодавством як застосунок до відповідного порталу Мінцифри.

Наразі Резерв+ не передбачений законом чи відповідною постановою Кабмін і в цьому криється певна незрозумілість та небезпека. Оскільки Законом України про захист персональних даних передбачено, що персональні дані особи можуть оброблятися лише за її заявою або відповідно до закону,

– пояснив Золотухін.

У цьому випадку, за його словами, ми не маємо ані заяви особи про згоду на обробку персональних даних, ані закону, який би регулював, що людина, коли здійснює логування у Резерв+, автоматично надає згоду на обробку своїх персональних даних цим застосунком.

Цікаво У Резерв+ буде електронний військовий квиток: як швидко він стане доступний

Отже, є певна правова колізія. З одного боку, ми бачимо активність використання Резерв+ і позитив від цього, адже люди почали активно оновлювати свої дані. З іншого, маємо таку юридичну неточність, оскільки юридично не визначено такого застосунку як Резерв+. Відповідно, не знаємо наслідки оновлення даних через Резерв+, оскільки цей застосунок не передбачений Урядом і Міністерством оборони в нормативно-правових документах.



Військовозобов'язані мають носити із собою військово-облікові документи / Shutterstock

"На превеликий жаль, Уряд не вніс відповідних змін і застосунок Резерв+ може бути хіба як відповідним придатком до електронного кабінету призовника, але аж ніяк його заміною. Оскільки електронний кабінет призовника, як і електронний кабінет водія, як і Дія мають певний функціонал саме сайту – входження і реєстрація відбувається безпосередньо через сайт", – пояснив юрист.

Крім того, електронний кабінет призовника дає низку інших переваг. Наприклад, подача відповідних документів, запитів, подача документів на відстрочку тощо. Щодо Резерв+, то на цьому етапі такого функціонала немає. Є лише застосунок, який забезпечує введення трьох даних про себе, які необхідні для оновлення, і лише певна інформація з реєстру "Оберіг". Тож зараз зарахувати його до електронного кабінету призовника фактично не вбачається можливим.

Де найкраще оновити дані військовозобов'язаному

За публічною інформацією, яку надають речники Міністерства оборони або інші представники, застосунок Резерв+ може слугувати підтвердженням оновлення даних, наприклад, на блокпості, при зупинці працівниками ТЦК або працівниками поліції. Проте законом визначено обов'язок військовозобов'язаного носити з собою саме оригінал військово-облікового документа, а не застосунок Резерв+.

Нюанс також полягає у тому, що у публічному просторі існують різні версії. Наприклад, один з речників Сухопутних сил вказав на те, що військовозобов'язані, які оновлювали свої дані в грудні 2023 року, можуть не оновлювати свої дані ще раз.

Водночас закон передбачає обов'язок абсолютно усіх оновити свої дані упродовж 60 днів, починаючи з 18 травня. А значить немає виключень для тих, хто оновлював дані в листопаді чи лютому. На думку юриста, у зв'язку з кількістю інформації, яку подають різні представники Міністерства оборони, виникає такий певний інформаційний хаос.

Отже, є обов'язок носити з собою саме оригінал військово-облікового документа, який може слугувати доказом того, що особа стоїть на обліку у відповідному ТЦК. Разом з тим Уряд не забезпечив правильне правове функціонування цього застосунку. Натомість видав величезну постанову № 560, яка регулює призов під час мобілізації. У цій постанові функціонування застосунку Резерв+ також не передбачено,

– зауважив Золотухін.

Це не означає, що дані, які надає особа через застосунок Резерв+, можуть надалі загубитися. Утім, коли військовозобов'язаний оновлює дані через ЦНАП або ТЦК, то, відповідно, отримує витяг про це від реєстратора або відмітку у своєму військово-обліковому документі.

Зверніть увагу Чи мають роботодавці вручати повістки працівникам, облік жінок та інші питання про мобілізацію

"У випадку оновлення даних через Резерв+ особа не отримує нічого крім сповіщення, яке є короткотривалим на екрані мобільного телефону. Відповідно, довести пізніше факт оновлення стає складно, оскільки жодного іншого сповіщення на електронну пошту не приходить. Отже, найефективнішим способом оновлення даних є ЦНАП і ТЦК", – пояснив юрист.

Однак наразі немає якихось підстав заперечувати те, що оновлення даних через Резерв+ надалі може стати підставою для отримання повістки через 60 днів після закінчення строку для оновлення даних.

Що буде, якщо не забрати повістку з Укрпошти

16 травня 2024 року Кабін видав постанову № 560, якою затвердив порядок призову громадян під час особливого періоду мобілізації. Там вказується новий порядок вручення повісток громадянам, а також, що після закінчення 60-денного терміну оновлення даних військовозобов'язаним резервістам можуть надіслати повістку, зокрема, Укрпоштою.

У разі, якщо повістку надсилають Укрпоштою, то розраховують аби, виклик військовозобов'язаного був не раніше, ніж через 14 днів від повідомлення про вручення. Однак є нюанс у разі, якщо особа не проживає за місцем реєстрації.



Повістки можуть надсилати Укрпоштою / Getty Images

Наприклад, військовозобов'язаний подав через Резерв+ адресу реєстрації та вказав, що проживає там, але це не відповідає дійсності. Тож коли туди приходить повістка Укрпоштою військовозобов'язаний може навіть не знати про те, що це сталося. Оскільки фактично вказав неправдиві відомості про своє місцепроживання.

Відповідно, ця повістка залишається на пошті, ви її не отримаєте, вона повертається назад і вважається врученою. За те, що ви не з'явилися за повісткою, на вас можуть накласти штраф від 17 до 34 тисяч гривень вже з 20 червня, адже вважається, що ви були належним чином викликані,

– зазначив юрист.

Що зміниться у врученні повісток в липні

Відповідно до змін у мобілізації тепер повістки працівники ТЦК можуть вручати цілодобово та у будь-якому місці. Якщо раніше можна було дискутувати щодо правомірності вручення повісток на блокпостах, то зараз це є цілком правомірно. Уповноважені працівники ТЦК можуть вручати повістки у торгових центрах, на вулиці, в кафе, в ресторанах тощо.



Працівники ТЦК можуть вручати повістки будь-де / Getty Images

Крім того, тепер вручення повістки здійснюється під відеозапис або фотофіксацію. Отже, довести факт вручення стає дедалі простіше, оскільки працівники ТЦК тепер мають прямі відомості про те, що особа була належним чином повідомлена про вручення їй повістки.

У разі, якщо особа відмовляється від вручення цієї повістки, на місці складається акт про відмову і підтверджується відеофіксацією. Надалі на таку особу теж можуть накласти відповідне адміністративне стягнення.