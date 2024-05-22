Кроме того, работники ТЦК будут фиксировать факт вручения или отказа от получения повестки на фото или видео. Юрист в вопросах армии и прохождения военной службы Александр Золотухин разобрал главные изменения во вручении повесток гражданам.

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Насколько правомерно обновление данных в Резерв+

Согласно новому законопроекту о мобилизации все военнообязанные в течение 60 дней должны обновить свои данные. Это можно сделать через ЦПАУ, ТЦК и электронный кабинет призывника. В этом случае, по версии Минобороны, мы имеем собственное воплощение этого электронного кабинета в виде приложения Резерв+.

Впрочем, по словам юриста, следует заметить, что законодательством определено понятие только электронного кабинета призывника. В то же время приложения Резерв+ законодательством и постановлениями Кабинета министров не предусмотрено. Как, например, с приложением Дия, которое четко определено законодательством как приложение к соответствующему порталу Минцифры.

Сейчас Резерв+ не предусмотрен законом или соответствующим постановлением Кабмина и в этом кроется определенная непонятность и опасность. Поскольку Законом Украины о защите персональных данных предусмотрено, что персональные данные лица могут обрабатываться только по его заявлению или в соответствии с законом,

– пояснил Золотухин.

В этом случае, по его словам, мы не имеем ни заявления лица о согласии на обработку персональных данных, ни закона, который бы регулировал, что человек, когда осуществляет логирование в Резерв+, автоматически дает согласие на обработку своих персональных данных этим приложением.

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Таким образом, есть определенная правовая коллизия. С одной стороны, мы видим активность использования Резерв+ и позитив от этого, ведь люди начали активно обновлять свои данные. С другой, имеем такую юридическую неточность, поскольку юридически не определено такого приложения как Резерв+. Соответственно, не знаем последствия обновления данных через Резерв+, поскольку это приложение не предусмотрено Правительством и Министерством обороны в нормативно-правовых документах.



Военнообязанные должны носить с собой военно-учетные документы / Shutterstock

"К большому сожалению, Правительство не внесло соответствующих изменений и приложение Резерв+ может быть разве как соответствующим придатком к электронному кабинету призывника, но никак его заменой. Поскольку электронный кабинет призывника, как и электронный кабинет водителя, как и Дия имеют определенный функционал именно сайта – вхождение и регистрация происходит непосредственно через сайт", – объяснил юрист.

Кроме того, электронный кабинет призывника дает ряд других преимуществ. Например, подача соответствующих документов, запросов, подача документов на отсрочку и тому подобное. Относительно Резерв+, то на этом этапе такого функционала нет. Есть только приложение, которое обеспечивает введение трех данных о себе, необходимых для обновления, и только определенная информация из реестра "Оберег". Поэтому сейчас зачислить его в электронный кабинет призывника фактически не представляется возможным.

Где лучше всего обновить данные военнообязанному

По публичной информации, которую предоставляют спикеры Министерства обороны или другие представители, приложение Резерв+ может служить подтверждением обновления данных, например, на блокпосте, при остановке работниками ТЦК или работниками полиции. Однако законом определена обязанность военнообязанного носить с собой именно оригинал военно-учетного документа, а не приложение Резерв +.

Нюанс также заключается в том, что в публичном пространстве существуют различные версии. Например, один из спикеров Сухопутных сил указал на то, что военнообязанные, которые обновляли свои данные в декабре 2023 года, могут не обновлять свои данные еще раз.

В то же время закон предусматривает обязанность абсолютно всех обновить свои данные в течение 60 дней, начиная с 18 мая. А значит нет исключений для тех, кто обновлял данные в ноябре или феврале. По мнению юриста, в связи с количеством информации, которую подают различные представители Министерства обороны, возникает такой определенный информационный хаос.

Таким образом, есть обязанность носить с собой именно оригинал военно-учетного документа, который может служить доказательством того, что лицо стоит на учете в соответствующем ТЦК. Вместе с тем Правительство не обеспечило правильное правовое функционирование этого приложения. Зато выдало огромное постановление № 560, которое регулирует призыв по мобилизации. В этом постановлении функционирование приложения Резерв+ также не предусмотрено,

– отметил Золотухин.

Это не означает, что данные, которые предоставляет лицо через приложение Резерв+, могут в дальнейшем потеряться. Впрочем, когда военнообязанный обновляет данные через ЦПАУ или ТЦК, то, соответственно, получает выписку об этом от регистратора или отметку в своем военно-учетном документе.

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"В случае обновления данных через Резерв+ лицо не получает ничего кроме оповещения, которое является кратковременным на экране мобильного телефона. Соответственно, доказать позже факт обновления становится сложно, поскольку никакого другого уведомления на электронную почту не приходит. Так что эффективным способом обновления данных является ЦПАУ и ТЦК", – объяснил юрист.

Однако пока нет каких-то оснований отрицать то, что обновление данных через Резерв+ в дальнейшем может стать основанием для получения повестки через 60 дней после окончания срока для обновления данных.

Что будет, если не забрать повестку из Укрпочты

16 мая 2024 года Кабин издал постановление № 560, которым утвердил порядок призыва граждан во время особого периода мобилизации. Там указывается новый порядок вручения повесток гражданам, а также, что после окончания 60-дневного срока обновления данных военнообязанным резервистам могут прислать повестку, в частности, Укрпочтой.

В случае, если повестку присылают Укрпочтой, то рассчитывают чтобы, вызов военнообязанного был не ранее, чем через 14 дней от уведомления о вручении. Однако есть нюанс в случае, если лицо не проживает по месту регистрации.



Повестки могут присылать Укрпочтой / Getty Images

Например, военнообязанный подал через Резерв+ адрес регистрации и указал, что проживает там, но это не соответствует действительности. Поэтому когда туда приходит повестка Укрпочтой военнообязанный может даже не знать о том, что это произошло. Поскольку фактически указал ложные сведения о своем местожительстве.

Соответственно, эта повестка остается на почте, вы ее не получите, она возвращается обратно и считается врученной. За то, что вы не явились по повестке, на вас могут наложить штраф от 17 до 34 тысяч гривен уже с 20 июня, ведь считается, что вы были должным образом вызваны,

– отметил юрист.

Что изменится во вручении повесток в июле

Согласно изменениям в мобилизации теперь повестки работники ТЦК могут вручать круглосуточно и в любом месте. Если раньше можно было дискутировать о правомерности вручения повесток на блокпостах, то сейчас это вполне правомерно. Уполномоченные работники ТЦК могут вручать повестки в торговых центрах, на улице, в кафе, в ресторанах и тому подобное.



Работники ТЦК могут вручать повестки где угодно / Getty Images

Кроме того, теперь вручение повестки осуществляется под видеозапись или фотофиксацию. Таким образом, доказать факт вручения становится все проще, поскольку работники ТЦК теперь имеют прямые сведения о том, что лицо было надлежащим образом уведомлено о вручении ему повестки.

В случае, если лицо отказывается от вручения этой повестки, на месте составляется акт об отказе и подтверждается видеофиксацией. В дальнейшем на такое лицо тоже могут наложить соответствующее административное взыскание.