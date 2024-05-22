21-летнего Александра Поповича отчислили, а теперь переместили уже четвертый раз за месяц. Военнослужащий заявил, что он попал в роту, где заместителем командира является офицер, который унижал курсантов в академии.

Смотрите также Видеодоказательства для ТЦК и штрафы: юрист разобрал главные изменения во вручении повесток

Что рассказал экскурсант о перемещении в боевую часть

Военный рассказал, что его 22 мая в срочном режиме перевели в боевую бригаду по приказу командующего Сухопутных войск ВСУ.

Причем, по словам бойца, его перебросили туда, где заместителем командира роты является офицер, который постоянно унижал его и других курсантов, потому что раньше был начальником курса, где он учился в Национальной академии сухопутных войск имени Гетмана Петра Сагайдачного.

Этого же офицера и сняли с должности за массовые нарушения, о которых я первый начал говорить, то есть, я его первый враг. Что это? Как? Стечение обстоятельств или расправа?

– заявил военный.

В комментарии hromadske он уточнил, что:

его мобилизовали, но он не был на учебе, а "просто служил";

это уже четвертое его перемещение за месяц после отчисления из академии.

Также Александр Попович заявил, что его перевели в боевую бригаду по приказу командующего Сухопутных войск.

Что известно о скандале в Сухопутке

В начале мая Александр Попович заявил, что его отчислили из Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Причиной этого военный назвал его активную позицию. Он жаловался на нарушение прав курсантов, в частности, из-за условий увольнения за пределы заведения и травли.

Военный рассказал, что освобождение за пределы академии в выходные и праздники получать только те курсанты, которые были женаты, имели опекунство, родителей, что приходили к ним на КПП, или "мазаные", которые имели разрешение жить за пределами учебного заведения.

По словам бойца, курсантам даже угрожали из-за дружбы с ним. Тогда они приняли коллективное решение обратиться во Временную следственную комиссию Верховной Рады по вопросам нарушения прав военнослужащих.

Должностные лица прибегали к давлению на личный состав, имеют место факты унижения курсантов, использование должностными лицами ненормативной лексики, они неоднократно унижали девушек по признаку пола! Случаются здесь и меры физического воздействия на курсантов со стороны должностных лиц,

– заявил Александр Попович.

Когда руководство узнало об обращении, то начальник курса инициировал служебное расследование в отношении Поповича за выход из строя. Говорится о неповиновении, которая предусматривает до 10 лет заключения. И Государственное бюро расследований установило, что неповиновения не было.

В конце концов ученый совет факультета отчислил Поповича. Он заявил, что его должны отправить на "ноль".

На запрос hromadske первый заместитель руководителя академии полковник Ярослав Марченко заявил, что старшего солдата Поповича отчислили в соответствии с:

части 11 статьи 25 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе",

пунктов 3.2 и 3.4 Инструкции о порядке перевода, отчисления и восстановления курсантов высших военных учебных заведений Министерства обороны.

Ярослав Марченко также заявил, что коллективная жалоба курсантов в ВСК Верховной Рады в академию не поступала. По его словам, неизвестно, является ли Попович ее соавтором. Также в академии заявили, что не имеют информации об официальном обнародовании материалов и результатов работы комиссии.

"А впрочем, полученная во время работы ВСК в НАСВ информация, обнародована отдельными членами ВСК и причастными к ее работе лицами на собственных страницах в социальных сетях, стала с их стороны предметом манипуляций и спекуляций. Это, свою очередь, провоцирует раздор в военной среде, негативно влияет на морально-психологическое состояние военнослужащих Вооруженных Сил Украины", – заявили в Сухопутных войсках.

Что говорили в ВСК

Нардеп Юрия Яцык, которая входит во Временную следственную комиссию Верховной Рады по вопросам нарушения прав военнослужащих, прокомментировала ситуацию 19 марта. Она рассказала, что во время заседания обсуждали ряд проблемных вопросов в академии, выявленных в рамках проверки заведения.

Установлены случаи буллинга и травли девушек-курсанток по признаку пола со стороны начальника курса А., который считает, что девушкам не место в армии. Вследствие тотального недоверия к девушкам, которые по мнению А. "косят" от выполнения задач, установлен случай, когда одна из курсанток находилась на лекциях с внутренним кровотечением без оказания ей медицинской помощи,

– рассказала нардеп.

Также, по ее словам, начальнику академии Павлу Ткачуку поручили провести проверку этих фактов и доложить на заседании ВСК.

Впоследствии, 21 марта, Юлия Яцык подтверждала, что к ним поступила коллективная жалоба от курсантов Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного.

После этого, по словам нардепа, "начальник курса А. начал травлю курсанта П. за его активную позицию".

Кстати, в академии 5 мая заявляли, что в последнее время наблюдается "распространение необоснованной негативной информации о деятельности академии" со стороны отдельных народных депутатов, представителей общественности и некоторых военнослужащих. В заведении написали, что: