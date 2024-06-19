"Стріляв професіонал": дружина Садикова розповіла нові деталі нападу

Наталія Садикова заявила, що напад на її чоловіка, опозиціонера Айдоса Садикова, має вигляд "професійної операції". Дружина потерпілого переконана, що нападника найняли, щоб вбити казахського журналіста.

Раніше Наталія Садикова заявляла, що вона не відкидає причетність президента Казахстану до нападу. Журналістка вважає, що поштовхом до нападу стало нове відео, яке подружжя опублікувало у мережі. У ньому вони відкрито критикували Касима-Жомарта Токаєва.

До теми У якому стані поранений у центрі Києва казахський журналіст: дружина розповіла

Садикова розповіла деталі про напад

Наталія Садикова, дружина Айдоса Садикова, розповіла, що за кілька годин подружжя журналістів опублікувало на власному ютуб-каналі нове відео з критикою президента Казахстану, а самого Токаєва назвали проросійським політиком. Вже за кілька годин на автівку, в якій було подружжя, напав стрілець.

Журналістка переконана, що в Айдоса стріляв професіонал. Садикова пояснила, що куля влучила під час руху автівки, що вказує на "сплановану операцію".

Єдине, що я можу сказати, він був професійним вбивцею. Ми їхали у дворі. Він стріляв у рухомий об'єкт. Він зробив один постріл і влучив у ціль. Це була дуже професійна людина, вбивця, найнятий, щоб вбити Айдоса,

– поділилася Садикова.

Дружина опозиціонера додала, що бачила нападника, однак інших деталей не розповіла, адже триває слідство. Садикова також додала, що напад на Айдоса Садикова вигідний Токаєву. Журналістка поясника, що у такому випадку "казахстанська опозиція була б повністю зачищена".

. Подружжя Садикових переїхало до Києва у 2014 році. Причиною цього стало те, що проти Наталії Садикової відкрили справу. Так, журналістку, яка на той час працювала у незалежній газеті "Республіка", звинуватили у наклепі.