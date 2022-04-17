Активисты рассказали детали о сбитом на Киевщине российском самолете Су-34

В Киевской области идентифицировали российский истребитель Су-34. Его украинская противовоздушная оборона сбила еще в начале марта.

Фотографии с обломками вражеского истребителя распространялись в сети уже давно. Впрочем, только недавно удалось установить бортовой номер самолета и к какому российскому полку он принадлежал.

Читайте также Будут тяжелые бои, наши войска начали движение, – Арестович о новом этапе войны

Сбитый в Киевской области вражеский Су-34 удалось идентифицировать

Сбитый украинской ПВО российский истребитель-бомбардировщик Су-34 имел бортовой номер RF-81251 (31 Красный). Обломки самолета упали вблизи Бородянки в Бучанском районе Киевской области.

Обломки российского Су-34 в Киевской области / Фото MilitaryAviationInUa

Так, удалось установить, что самолет принадлежал 277-му бомбардировочному авиационному полку России. По информации активистов, бомбардировщики Су-34 поступили этому полку 303-й смешанной авиационной дивизии 11-й Краснознаменной армии воздушных сил и ПВО Восточного военного округа в 2016 году.

Так выглядел вражеский Су-34, пока не был уничтожен украинской ПВО на Киевщине / Иллюстративное фото из росСМИ

Тогда же в 2016 году 277-й бомбардировочный полк стал третьим строевым полком ВКС России, который имел на вооружении самолеты Су-34. Эти истребители были построены на Новосибирском авиационном заводе филиала ПАО "Компания Сухой".

Российский Су-34 в процессе производства / Фото из росСМИ

Добавим, что Су-34 является фронтовым бомбардировщиком. Он сконструирован для осуществления точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине. Серийное производство самолета разворачивается в Новосибирском авиационном производственном объединении имени Чкалова.

Остатки вражеского Су-34 в Киевской области / Фото MilitaryAviationInUa

Стоимость одной единицы Су-34, по подсчетам украинского Forbes, составляет 36 миллионов долларов.

Обратите внимание – Рашисты обстреляли "Калибром" Харьков: смотрите видео