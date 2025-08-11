Движение сопротивления сожгло рабочий автомобиль "путинских карателей" в Новосибирске
- В Новосибирске активисты сожгли автомобиль лечебно-исправительного учреждения Федеральной службы исполнения наказаний.
- Движение сопротивления "Свобода России" сообщает, что в этом учреждении осужденных склоняют к подписанию контрактов, а политзаключенных пытают.
На российских территориях продолжает работать движение сопротивления. Благодаря действиям активистов был сожжен рабочий автомобиль лечебно-исправительного учреждения Федеральной службы исполнения наказаний в Новосибирске.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на движение сопротивления "Свобода России". Активисты поделились взрывным видео.
Смотрите также Ликвидировали "ахматовцев": российские добровольцы прорвались на 30 километров в тыл оккупантов
Чем занимается ФСИН?
Активисты отметили, что "путинские каратели" находятся на всех уровнях жизни россиян. У них "стены слышат" и в армии, и в бытовых условиях, и на работе, и даже дома.
Наверное, один из самых ярких примеров – это федеральная служба исполнения наказаний, просто "вертухаи". В новосибирской "десятке", которая к тому же является лечебно-исправительным учреждением, скорее, не лечат, а калечат,
– отметили в "Свободе России".
Там всеми силами склоняют осужденных к подписанию контрактов, а политзаключенных, которые временно оказались в этом заведении, прессуют и пытают.
Уничтожение машины ФСИН: смотрите видео
"Их вера в безнаказанность поистине удивляет, поэтому силы сопротивления напоминают: за каждое пропутинское преступление против России придется отвечать", – говорится в сообщении активистов.
К слову, днях ВСУ взяли в плен 32 оккупантов. Они рассказали о том, как попали на войну.
Один из них утверждал, что его пытали и даже упекли в СИЗО, чтобы он подписал контракт.