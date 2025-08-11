Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на движение сопротивления "Свобода России". Активисты поделились взрывным видео.

Чем занимается ФСИН?

Активисты отметили, что "путинские каратели" находятся на всех уровнях жизни россиян. У них "стены слышат" и в армии, и в бытовых условиях, и на работе, и даже дома.

Наверное, один из самых ярких примеров – это федеральная служба исполнения наказаний, просто "вертухаи". В новосибирской "десятке", которая к тому же является лечебно-исправительным учреждением, скорее, не лечат, а калечат,

– отметили в "Свободе России".

Там всеми силами склоняют осужденных к подписанию контрактов, а политзаключенных, которые временно оказались в этом заведении, прессуют и пытают.

Уничтожение машины ФСИН: смотрите видео

"Их вера в безнаказанность поистине удивляет, поэтому силы сопротивления напоминают: за каждое пропутинское преступление против России придется отвечать", – говорится в сообщении активистов.

Один из них утверждал, что его пытали и даже упекли в СИЗО, чтобы он подписал контракт.