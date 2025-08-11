Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на рух опору "Свобода Росії". Активісти поділилися вибуховим відео.

Дивіться також Ліквідували "ахматівців": російські добровольці прорвалися на 30 кілометрів у тил окупантів

Чим займається ФСВП?

Активісти зауважили, що "путінські карателі" перебувають на всіх рівнях життя росіян. У них "стіни чують" і в армії, й у побутових умовах, і на роботі, і навіть удома.

Напевно, один із найяскравіших прикладів – це федеральна служба виконання покарань, просто "вертухаї". У новосибірській "десятці", яка до того ж є лікувально-виправною установою, швидше, не лікують, а калічать,

– зауважили у "Свободі Росії".

Там усіма силами схиляють засуджених до підписання контрактів, а політв'язнів, які тимчасово опинилися у цьому закладі, пресують і катують.

Знищення автівки ФСВП: дивіться відео

"Їхня віра в безкарність воістину дивує, тому сили опору нагадують: за кожний пропутінський злочин проти Росії доведеться відповідати", – йдеться у повідомленні активістів.

До слова, днями ЗСУ взяли у полон 32 окупантів. Вони розповіли про те, як потрапили на війну.

Один із них стверджував, що його катували та навіть запроторили до СІЗО, аби він підписав контракт.