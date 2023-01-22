Сожженные авто и выбитые окна: в Атланте вспыхнули протесты из-за убийства активиста

В штате Джорджия в Америке прошли протесты "зеленых активистов". Это произошло после того, как полицейские убили 26-летнего парня, препятствовавшего скандальному строительству тренировочного центра.

Отмечают, что активист Мануэль Эстебан Паэс Теран развел лагерь на месте строительства тренировочного центра "Город полицейских". Воплощение проекта, стоимостью 90 миллионов долларов, предусматривает уничтожение более 30 гектаров леса.

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Какая версия полиции

В правоохранительных органах Атланты заявляют, что Теран, несмотря на устные предупреждения, выстрелил в одного из полицейских. Следовательно, сотрудники полиции выстрелили в ответ и убили активиста.

После этого в центре Атланты прошел протест, переросший в стычки с полицией. Протестующие бросали камни, зажигали файеры, разбивали окна и даже подожгли полицейский автомобиль.

Начальник полиции Атланты Дарин Ширбаум заявил во время пресс-конференции, что власти арестовали шесть человек и изъяли у них взрывные устройства. По его словам, никто из граждан и правоохранителей не пострадал.

Насилие и незаконное уничтожение собственности не являются актами протеста. Это преступления, которые не будут терпеть,

– сказал Ширбаум.

Противники учебного центра протестовали больше года и буквально жили на месте строительства. По их словам, этот проект предполагает вырубку значительного количества деревьев, что нанесет ущерб окружающей среде.

Что говорят протестующие

Активисты рассказывают, что Теран был "защитником леса", боровшимся с экологическим расизмом. 26-летний Теран был также известен как Тортугита. Он называл себя небинарным лицом.

Мать убитого активиста заявила, что не верит рассказам правоохранителей. Женщина не знала, что у ее сына был пистолет. Однако она утверждает, что "если у него был пистолет, то для защиты от животных в лесу".

Протесты в Атланте / Фото Associated Press

Подростки совершили убийство в Торонто: что известно

В Торонто произошло жуткое убийство. Там 8 девушек-подростков ножом зарезали 59-летнего бездомного. Его доставили в ближайшую больницу, где позже он скончался.

Восемь девочек, обвиняемых в убийстве, уже задержали и взяли под стражу. Известно, что они совсем юные: трем девушкам 13 лет, трем – 14, а двум – 16. В полиции отметили, что девушки познакомились через социальные сети. Они приехали из разных частей города.

Трое из девушек имели "предварительные контакты" с полицией. Мэр Торонто Джон Тори заявил, что "глубоко озабочен" этим делом.