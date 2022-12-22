Мужчину обнаружили 18 декабря с многочисленными ножевыми ранениями. Его доставили в ближайшую больницу, где позже он скончался. Власти не разглашают имя мужа до сообщения его семьи.
Важно В подземке Ровно охранник ударил ножом трех мужчин: один умер
Восемь девочек, обвиняемых в убийстве, уже задержали и взяли под стражу. Известно, что они еще совсем юны:
- трем девушкам 13 лет,
- трем – 14,
- а двоим – 16.
В полиции отметили, что девушки познакомились через социальные сети. Они приехали из разных частей города.
Мы не знаем, как и почему они встретились в тот вечер и почему местом назначения был центр Торонто,
– добавили правоохранители.
Там призвали не назвать девушек "бандой", но заметили, что их поведение подобно "роевому нападению", когда несколько нападающих нападают на жертву одновременно. У девушек тоже нашли оружие.
Мэр Торонто Джон Тори заявил, что "глубоко озабочен" этим делом.
Добавим, что в январе 2022 года в Дарницком районе Киева задержали несовершеннолетнего парня, который попытался убить бездомного. Выяснилось, что покушение подросток совершил во время внезапного конфликта. Он ударил 47-летнего мужчину ножом в шею. К счастью, тот выжил.