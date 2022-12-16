Компания из трех мужчин шла около 21:00 по подземному переходу. Между ними и охранником подземки произошло недоразумение.
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Охранник ударил ножом
Во время конфликта 52-летний охранник ударил ножом в грудь 22-летнего парня. Он умер. После этого охранник нанес по одному удару в руку и спину другим двум мужчинам.
Далее он вызвал "скорую", полицейских и ожидал их на месте инцидента.
Охранник сам вызвал скорую и полицию / Фото полиции
Мужчину взяли под стражу
Следователи управления полиции задержали 52-летнего жителя Ровно. Охранника поместили в изолятор временного содержания. На месте происшествия правоохранители нашли необходимые доказательства, в том числе орудия преступления.
Между мужчинами произошел конфликт / Фото полиции
Пока решают вопрос о подозрении в совершении умышленного убийства. Охраннику хотят выбрать меру пресечения в виде содержания под стражей.
Причину и обстоятельства преступления устанавливают в ходе досудебного расследования.
Подземка, где произошла резня / Фото полиции