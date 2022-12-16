Компания из трех мужчин шла около 21:00 по подземному переходу. Между ними и охранником подземки произошло недоразумение.

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Охранник ударил ножом

Во время конфликта 52-летний охранник ударил ножом в грудь 22-летнего парня. Он умер. После этого охранник нанес по одному удару в руку и спину другим двум мужчинам.

Далее он вызвал "скорую", полицейских и ожидал их на месте инцидента.



Охранник сам вызвал скорую и полицию / Фото полиции

Мужчину взяли под стражу

Следователи управления полиции задержали 52-летнего жителя Ровно. Охранника поместили в изолятор временного содержания. На месте происшествия правоохранители нашли необходимые доказательства, в том числе орудия преступления.



Между мужчинами произошел конфликт / Фото полиции