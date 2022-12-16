Компанія з трьох чоловіків йшла близько 21:00 підземним переходом. Між ними та охоронцем підземки сталось непорозуміння.
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Охоронець вдарив ножем
Під час конфлікту 52-річний охоронець вдарив ножем в груди 22-річного хлопця. Той помер. Після цього охоронець завдав по одному удару в руку та спину іншим двом чоловікам.
Далі він викликав "швидку", поліцейських та очікував їх на місці інциденту.
Охоронець сам викликав швидку та поліцію / Фото поліції
Чоловіка взяли під варту
Слідчі управління поліції затримали 52-річного жителя Рівного. Охоронця помістили в ізолятор тимчасового тримання. На місці події правоохоронці знайшли необхідні докази, зокрема і знаряддя злочину.
Між чоловіками стався конфлікт / Фото поліції
Наразі вирішують питання про підозру у вчиненні умисного вбивства. Охоронцю хочуть обрати запобіжний захід вигляді тримання під вартою.
Причину та обставини злочину встановлюють під час досудового розслідування.
Підземка, де сталась різанина / Фото поліції