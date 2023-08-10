В Одесской области алабай загрыз хозяйку: подробности трагедии

В Одесской области алабай напал на свою владелицу, которая собиралась его покормить. Женщина погибла на месте, на глазах своей дочери.

Трагический инцидент произошел 9 августа в селе Табаки в Болградской общине.

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Врачей вызвали соседи

9 августа примерно в 16:30 в местное отделение полиции позвонили медики скорой помощи. Они сообщили, что приехали по вызову, но не могут зайти во двор из-за агрессивной собаки.

Врачей вызвали соседи, увидевшие, как в соседнем дворе на женщину напала большая собака. Издание "Махала" добавило, что свидетелем трагедия стала несовершеннолетняя дочь женщины.

На место происшествия прибыли оперативная группа Болградского отдела полиции. Правоохранители сообщили, что для того чтобы добраться до женщины, вынуждены были применить табельное оружие.

Чтобы подступиться к пострадавшей, и в связи с существованием угрозы жизни и здоровью людей, правоохранители вынуждены были использовать табельное огнестрельное оружие и обезвредили животное,

– сообщили в полиции.

К моменту приезда всех служб женщина была уже мертва и с многочисленными ранами головы, шеи, рук, лица. Почему алабай напал на нее – точно неизвестно. Трагедию квалифицируют как несчастный случай по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса.

Соседи утверждают, что собаки в доме жили сами по себе

Соседи говорят, что семья жила в Болграде, а дом в Табаках использовала для разведения собак бойцовской породы.

Издание "Бессарабия.ua" пишет, что собака могла быть голодной. Мол, за хозяйством ухаживал муж погибшей, но несколько дней не мог приехать в дом, чтобы покормить собак, поэтому это сделала жена. Однако пока эта информация не подтверждена.

Правоохранители подтвердили, что собак приезжали только кормить.

Предварительно правоохранители установили, что 39-летняя женщина приехала из города в село на дачу накормить своих собак. Всех животных владельцы держали привязанными, кроме алабая. Как только хозяйка вошла во двор, пес бросился на нее,

– сообщили в полиции.

Алабаи имеют взрывной характер, таких собак нужно постоянно обучать и дрессировать.