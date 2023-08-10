На Одещині алабай загриз господарку: подробиці трагедії

В Одеській області алабай напав на свою власницю, яка збиралася його погодувати. Жінка загинула на місці, на очах у своєї доньки.

Трагічний інцидент трапився 9 серпня у селі Табаки в Болградській громаді.

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Лікарів викликали сусіди

9 серпня приблизно о 16:30 до місцевого відділення поліції зателефонували медики швидкої допомоги. Вони повідомили, що приїхали на виклик, але не можуть зайти на подвір'я через агресивну собаку.

Лікарів викликали сусіди, які побачили, як в сусідньому дворі на жінку напала велика собака. Видання "Махала" додало, що свідком трагедії стала неповнолітня донька жінки.

На місце події прибула оперативна група Болградського відділу поліції. Для того, щоб дібратися до жінки, правоохоронці повідомили, що вимушені були застосувати табельну зброю.

Аби підступитися до потерпілої, та у зв’язку з існуванням загрози життю та здоров’ю людей, правоохоронці змушені були використати табельну вогнепальну зброю і знешкодили тварину,

– повідомили в поліції.

На момент приїзду всіх служб жінка була вже мертва та з численними ранами голови, шиї, рук, обличчя. Чому алабай напав на неї – достеменно невідомо. Трагедію кваліфікують як нещасний випадок за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Сусіди стверджують, що собаки в будинку жили самі по собі

Сусіди розповідають, що родина жила в Болграді, а дім в Табаках використовувала для розведення собак бійцівської породи.

Видання "Бессарабія.ua" пише, що собака могла бути голодною. Мовляв, за господарством доглядав чоловік загиблої, але декілька днів не міг приїхати до будинку, щоб погодувати собак, тому це зробила дружина. Проте наразі ця інформація не підтверджена.

Правоохоронці підтвердили, що собак лише приїздили годувати.

Попередньо правоохоронцями встановлено, що 39-річна жінка приїхала з міста у село на дачу нагодувати своїх собак. Усіх тварин власники тримали прив’язаними, окрім алабая. Щойно господиня зайшла у двір, як пес кинувся на неї,

– повідомили в поліції.

Алабаї мають вибуховий характер, таких собак потрібно постійно навчати та дресувати.