Стрельба из-за лежаков: в Албании между владельцами гостиниц возникла война

В ночь на 27 июня произошла стрельба на одном из албанских курортов. В Велипои между двумя семьями возник конфликт, приведший к нескольким жертвам.

Две семьи, владеющие отелями по соседству, не поделили территорию. Участок был на пляже, на нем оба владельца хотели установить шезлонги для отдыхающих.

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В результате стрельбы погибли 4 человека

Спор завершился стрельбой: 4 человека погибли, еще 2 – ранены. Пули забрали жизни двух родных братьев, одному из них было всего 20 лет. Среди раненых и 17-летний парень.

Правоохранители изъяли пистолеты, из которых, по предварительной информации, стреляли. Эксперты будут анализировать видео с камер наблюдения.

Смотрите видео с места событий:

Смотрите на карте, где находится Велипоя:​

В Днепре из пистолета стреляли выпускники

Отметим, что недавно стрельба произошла и в Украине. На набережной Днепра так решили отметить свой выпускной бывшие школьники. Они начали стрелять из пистолета, на месте нашли 5 гильз.