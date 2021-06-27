Стрілянина через лежаки: у Албанії між власниками готелів виникла війна

У ніч на 27 червня сталась стрілянина на одному з албанських курортів. У Веліпої між двома родинами виник конфлікт, що призвів до кількох жертв.

Дві родини, що володіють готелями по сусідству, не поділили територію. Ділянка була на пляжі, на ній обидва власники хотіли встановити шезлонги для відпочивальників.

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В результаті стрілянини загинули 4 осіб

Суперечка завершилась стріляниною: 4 осіб загинули, ще 2 – поранені. Кулі забрали життя двох рідних братів, одному з них було лише 20 років. Серед поранених і 17-річний хлопець.

Правоохоронці вилучили пістолети, з яких, за попередньою інформацією, стріляли. Експерти аналізуватимуть відео з камер спостереження.

Дивіться відео з місця подій:

Дивіться на карті, де розташована Веліпоя:

У Дніпрі з пістолета стріляли випускники

Зазначимо, що нещодавно стрілянина сталась і в Україні. На набережній Дніпра так вирішили відзначити свій випускний колишні школярі. Вони почали стріляти з пістолета, на місці знайшли 5 гільз.