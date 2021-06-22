Детали стрельбы в США

Трагедия произошла в городе Сент-Луис. По словам комиссара полиции Джона Хейдена, мотив стрелка пока неизвестен.

К теме В Мексике состоялась стрельба: известно о более 10 пострадавших

Правоохранители допросили жителей района Вилле, где случилась трагедия. Полицейские искали видеозаписи, которые помогли им расследовать преступление.

Расследование происходит на очень ранней стадии,

– объяснил Хейден.

Что известно о жертвах

Тела двух погибших нашли неподалеку от круглосуточного магазина, а третьего – на площадке начальной школы. Жертвами стали 2 человека в возрасте около 30 лет.

Кроме того, еще 4 пострадали. Их отвезли в больницу. Пока неизвестно, в каком состоянии они находятся.

Накануне жертвой стрельбы стал ребенок

В Филадельфии 19 июня неизвестный стрелял в 2 мужчин и 3-летнего мальчика. Двое взрослых погибли на месте происшествия, а ребенка отвезли в больницу. Известно, что нападавший несколько раз выстрелил мальчику в ногу.

Актуально В США мужчина за 1,5 часа устроил 8 атак: более десятка пострадавших