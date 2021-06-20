Трагический инцидент произошел 19 июня в штате Пенсильвания. Полиция начала расследование дела.

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Обстоятельства трагедии неизвестны

Правоохранители и медики, прибывшие на место происшествия, обнаружили окровавленные тела двух мужчин и маленького ребенка. Всех пострадавших госпитализировали в больницу.

Что известно о пострадавших

двое 23-летних мужчин получили огнестрельные ранения и погибли от полученных травм;

3-летнего мальчика также госпитализировали в больницу. Медики установили, что в его ногу выстрелили несколько раз. Сейчас он состоит на учете в стабильном состоянии, говорят чиновники.

Я разговаривал с соседями, они опустошены. Некоторые люди знают по крайней мере одного из пострадавших мужчин, и они говорили о том, что он хороший человек,

– отметил заместитель комиссара Департамента полиции Филадельфии Бен Найш.

Пока что правоохранители никого не арестовали.