Стрелка задержал пожарник

Злоумышленник двигался на запад от Феникса. По дороге он наделал беды в 3 городах.

К теме Застрелил и убежал: в Германии неизвестный устроил стрельбу

Правоохранители устанавливают мотивы и причастность стрелка ко всем 8 стрельбам в:

Пеории,

Сюрпрайзе,

Глендейле.

По данным CNN, нападающий ехал на белом внедорожнике. Его задержали в Сюрпрайзе благодаря пожарному, который заметил разыскиваемую машину. В автомобиле лежало оружие. Подозреваемый во время ареста не сопротивлялся.

Полицейские считают, что стрелок был один.

Сейчас у людей нет причин чувствовать себя в опасности,

– заверили правоохранители.

Что известно о пострадавших

Злоумышленник убил по меньшей мере 1 человека и ранил еще 12. Жертву нашли в автомобиле на автостраде Пеории.

Еще 4 человека обратились в больницу с огнестрельными ранениями. Остальные – получили травмы в результате ДТП, вероятно, стрелок на них наехал.

Читайте также Из-за спора о маске: в США клиент супермаркета выстрелил в кассиршу