Стрелка задержал пожарник
Злоумышленник двигался на запад от Феникса. По дороге он наделал беды в 3 городах.
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Правоохранители устанавливают мотивы и причастность стрелка ко всем 8 стрельбам в:
- Пеории,
- Сюрпрайзе,
- Глендейле.
По данным CNN, нападающий ехал на белом внедорожнике. Его задержали в Сюрпрайзе благодаря пожарному, который заметил разыскиваемую машину. В автомобиле лежало оружие. Подозреваемый во время ареста не сопротивлялся.
Полицейские считают, что стрелок был один.
Сейчас у людей нет причин чувствовать себя в опасности,
– заверили правоохранители.
Что известно о пострадавших
Злоумышленник убил по меньшей мере 1 человека и ранил еще 12. Жертву нашли в автомобиле на автостраде Пеории.
Еще 4 человека обратились в больницу с огнестрельными ранениями. Остальные – получили травмы в результате ДТП, вероятно, стрелок на них наехал.
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