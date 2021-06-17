Полиция разыскивает стрелка
Трагедия случилась в небольшом городе Эспелькамп. Он расположен на федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия.
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Полиция не считает, что стрельба является частью масштабного убийства. Сейчас правоохранители устанавливают, в каких отношениях были жертвы с нападающим.
Что известно о жертвах
- Стрелок убил одного человека внутри дома, а второго – возле него.
- Среди погибших – мужчина и женщина.
- Также известно, что один человек получил ранение. Пострадавший находится в тяжелом состоянии в больнице.
Сам злоумышленник с места происшествия скрылся. Полицейские создали специальную оперативную группу для преследования нападавшего. Кроме этого, мобилизовали правоохранителей всего региона.