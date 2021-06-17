Поліція розшукує стрілка

Трагедія трапилася у невеликому місті Еспелькамп. Воно розташоване на федеральній землі Північний Рейн – Вестфалія.

До теми У Чикаго сварка завершилась стріляниною: є загиблі та поранені

Поліція не вважає, що стрілянина є частиною масштабного вбивства. Наразі правоохоронці встановлюють, у яких стосунках були жертви з нападником.

Що відомо про жертв

Стрілок вбив одну людину всередині будинку, а іншу – біля нього.

Серед загиблих – чоловік і жінка.

Також відомо, що одна особа отримала поранення. Постраждалий перебуває у важкому стані в лікарні.

Сам зловмисник з місця події втік. Поліцейські створили спеціальну оперативну групу для переслідування нападника. Крім того, мобілізували правоохоронців усього регіону.

Зверніть увагу! В американському штаті Джорджія трапилася стрілянина у продуктовому магазині. У покупця виникла суперечка з касиркою щодо носіння маски. Чоловік, так нічого і не купивши, вибіг з магазину. Згодом він повернувся з пістолетом. Нападник вбив касирку. Крім того, постраждали охоронець магазину, інша працівниця та сам стрілець. Поліцейські затримали його, коли він намагався виповзти з супермаркету.