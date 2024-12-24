Гибель подростка, которого Россия вывезла из Украины: появилась реакция Офиса генпрокурора

В сети появилось журналистское расследование о гибели 18-летнего украинского подростка из Херсона, которого незаконно вывезли в Россию, где передали под опеку приемной семье. В прокуратуре начали расследование смерти парня.

Так, издание "Важные истории" рассказало о самоубийстве 18-летнего Александра Якущенко, которое произошло почти год назад – 10 января 2024 года, передает 24 Канал со ссылкой на Офис генпрокурора.

Смотрите также В Киеве врача частной клиники отправили в тюрьму из-за смерти младенца

Гибель украинского ребенка в России

Учитывая информацию, опубликованную в медиа, прокуратура начала уголовное производство по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека.

Отметим, что Александр Якущенко перед полномасштабным вторжением проживал в доме семейного типа в селе Токаревка под Херсоном. После оккупации руководитель детдома пошла на сотрудничество с россиянами. После освобождения Херсона женщина вместе с детьми сбежала в Россию. Там она отказалась от опеки над ними. Александр вместе с еще одним мальчиком попал в приемную семью со "стажем" – Натальи и Александра Лукашенко из станицы Ахтанизовская. С ними подросток прожил всего год. После чего его нашли повешенным неподалеку от дома, где проживала названная семья. В голосовых сообщениях, которые он отправлял друзьям, парень делился своими намерениями совершить суицид и рассказывал, что он никому не нужен.