Загибель підлітка, якого Росія вивезла з України: з'явилася реакція Офісу генпрокурора

У мережі з'явилося журналістське розслідування щодо загибелі 18-річного українського підлітка з Херсона, якого незаконно вивезли до Росії, де передали під опіку прийомній родині. У прокуратурі розпочали розслідування смерті хлопця.

Так, видання "Важные истории" розповіло про самогубство 18-річного Олександра Якущенка, яке сталося майже рік тому – 10 січня 2024 року, передає 24 Канал із посиланням на Офіс генпрокурора.

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Загибель української дитини у Росії

З огляду на інформацію, опубліковану у медіа, прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинила загибель людини.

Зазначимо, що Олександр Якущенко перед повномасштабним вторгненням проживав у будинку сімейного типу у селі Токарівка під Херсоном. Після окупації керівниця дитбудинку пішла на співпрацю із росіянами. Після звільнення Херсона жінка разом із дітьми втекла до Росії. Там вона відмовилася від опіки над ними. Олександр разом із ще одним хлопчиком потрапив до прийомної родини зі "стажем" – Наталії та Олександра Лукашенків зі станиці Ахтанізівська. З ними підліток прожив лише рік. Після чого його знайшли повішеним неподалік від будинку, де проживала названа родина. У голосових повідомленнях, які він відправляв друзям, хлопець ділився своїми намірами вчинити суїцид і розповідав, що він нікому не потрібний.