Закопали, как собаку: украинский подросток, вывезенный в Россию, совершил суицид в приемной семье

Стала известна шокирующая история депортированного в страну-агрессора украинского подростка.18-летний Александр Якушенко, который попал под так называемую "опеку" российской приемной семьи, покончил с собой.

На долю Саши выпало немало испытаний. Сначала жизнь в детском доме на Херсонщине, потом война и оккупация, а дальше – депортация и приемная семья, передает 24 Канал со ссылкой на "Важные истории".

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Как Александр попал в приемную семью со "стажем"

Последний год Александр прожил провел в приемной семье в России. На момент самоубийство ему было 18 лет и 7 месяцев.

Журналисты выяснили, что до полномасштабного вторжения парень проживал в детском доме семейного типа в селе Токаревка под Херсоном, которым руководила местная жительница Лидия Шарварли. После оккупации Шарварлы пошла на сотрудничество с захватчиками. После того, как Херсон освободили, женщина, прихватив 8 детей, сбежала в Краснодарский край.

В России приемные дети попали в пункт временного размещения в поселке Кучугуры, где Шарварлы отказалась от опеки над ними.

Александр Якущенко попал в приемную семью "со стажем" Натальи и Александра Лукашенко из станицы Ахтанизовская.

Александр Лукашенко утверждает, что формально под их опекой мальчик жил всего месяц, после чего ему исполнилось 18 лет - следовательно, ответственности за него семья Лукашенко уже не несла.

Он просто у нас жил. Есть мы ему давали, ну, не выгонишь парня. Ему идти было некуда,

– говорит глава семейства.

По словам Лукашенко, отказаться от нового ребенка они не могли: "Мы не решаем. Мы имеем семью. Нам сказали взять двух, мы взяли двух Зачем отказываться, если органы опеки просят?"

Как украинский подросток погиб

Александр Якущенко умер 10 января 2024 года. Причиной смерти стал суицид – Саша повесился в нескольких километрах от дома новой приемной семьи. По словам главы семьи Лукашенко, тело Саши нашли рабочие, которые ехали утром на смену, а рядом лежал разобранный телефон, с которого были удалены все данные. Судмедэксперт рассказал приемным родителям, что в последний момент подросток, вероятно, передумал и пытался вылезти из петли.

Лукашенко говорит, что похороны Саши семья организовала за свой счет. Несколько людей, которые присутствовали на похоронах, рассказали, что приемная семья выбрала самый дешевый гроб.

Когда цветы клали, они просто подходили, бросали, как собаке. И когда уже пришло время уходить, приемная семья говорит: "Слава богу, он умер. Меньше проблем",

– вспоминают свидетели.

"Мне очень больно. Я не знаю, что делать"

Незадолго до смерти Якущенко отправил своим друзьям голосовое сообщение, в котором рассказал о своих отношениях с приемной семьей.

Я там никому н*х*й не нужен. Мне дали это понять. Я всем жизнь порчу. Я не смогу, я повешусь. Если бы меня не было, сейчас бы ни у кого, н проблем не было, если бы я только сюда не приехал бы. Не могу... Мне очень больно., Я не знаю, что делать,

– писал Саша.

Несколько раз Саша говорил с друзьями о возвращении в Украину к родной матери – Елене Якущенко. Детей у нее изъяли еще в 2016 году. Елена называет это своей виной: после смерти матери она много пила, пил и ее муж. С тех пор, по ее словам, с Сашей она не виделась, но продолжала общаться по телефону. Женщина требует, чтобы смерть ее сына расследовали.

Он просто считал, что не нужен на этой земле. Родная мать его может только обидеть, унизить, а приемная семья не начала даже разбираться, почему он с собой это сделал. Его просто закопали за один день, как собачку, и все,

– сказала мать подруги Александра Якущенко.