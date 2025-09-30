Александр Лукашенко заговорил о "войне на все деньги", если НАТО собьет российский самолет. Однако подобные заявления являются не угрозами, а просто нытьем.

Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси, оппозиционер Павел Латушко, отметив, что самопровозглашенный президент Беларуси имеет один страх. Также ему стоит доказать преданность россиянам.

Что кроется за заявлением диктатора о "войне на все деньги"?

По словам заместителя руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси, слова Лукашенко трудно воспринимать как угрозы или даже дезинформацию.

Лукашенко очень боится и переживает, что его самолет кто-то может сбить. Даже когда он летал в 2020 году, на земле принимали превентивные меры и зачищали ее, пока сверху летел самолет. Сейчас он говорит о мирном небе над Беларусью, но летает с сопровождением военного самолета,

– подчеркнул он.

Кроме того, такое заявление имеет еще две причины: белорусский диктатор пытается продекларировать что-то Польше и другим странам НАТО, а также он должен развести истерию на российском телевидении и доказать россиянам, что он поддерживает их пропаганду о "нападении со стороны Альянса".

Латушко заметил, что фраза о "все деньги" является очень показательной – Россия с поддержкой Беларуси готова продолжать войну на истощение стран. Однако стоит учитывать, что если в Беларуси будут задерживаться зарплаты и не будет продуктов, это может вызвать сложности для Лукашенко со стороны народа.

Последние странные заявления Лукашенко: коротко