Герой Мациевский, расстрелянный за "Слава Украине", был также гражданином Молдовы

Недавно стало известно, что украинский защитник, которого оккупанты расстреляли после того, как он произнес лозунг "Слава Украине", – это боец ТрО Черниговской области Александр Мациевский. Родился мужчина в Кишиневе и имел, в частности, молдавский паспорт.

Отметим, что именно Служба безопасности установила личность Мациевского, а в воскресенье, 12 марта, Президент Украины посмертно присвоил ему звание Героя. Вместе с тем 13 марта в Министерстве иностранных дел Молдовы констатировали, что он также был гражданином и их страны.

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Кишинев не поддерживает Москву

В Молдове решительно осудили расстрел российскими оккупантами Мациевского и подчеркнули, что этот поступок нарушает все нормы международного права и должен быть квалифицирован как военное преступление.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Александра Мациевского и выражаем солидарность с украинским народом. Мы повторяем твердую позицию Молдовы по осуждению жестокой войны России против Украины,

– отметили в МИД.

Кроме того, там подчеркнули, что Молдова и в дальнейшем будет поддерживать Украину в войне с Россией, ведь стремится к миру, возвращению всех территорий в состав нашего государства и стабильности в регионе.

Расстрел Александра Мациевского

Соответствующее видео, на котором Герой Украины говорит "Слава Украине", а затем его расстреливают российские боевики, было обнародовано в начале марта 2023 года. Ролик сразу вызвал резонанс в сети и мировом сообществе.

Собственно, в соцсетях начался флешмоб в рамках которого пользователи публиковали темный фон с ответом "Героям Слава!" на клич расстрелянного воина "Слава Украине", который он в последние минуты своей жизни кинул прямо-таки врагу в лицо.

На это преступление оккупантов отреагировал, в частности, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что уже обратился к прокурору Международного уголовного суда Кариму Хану и акцентировал внимание на важности немедленно начать расследование по этому поводу.