Герой Мацієвський, якого розстріляли за "Слава Україні", був також громадянином Молдови

Нещодавно стало відомо, що український захисник, якого окупанти розстріляли після того, як він промовив гасло "Слава Україні", – це боєць ТрО Чернігівської області Олександр Мацієвський. Народився чоловік в Кишиневі та мав, зокрема, молдовський паспорт.

Зауважимо, що саме Служба безпеки встановила особу Мацієвського, а у неділю, 12 березня, Президент України посмертно надав йому звання Героя. Разом з тим 13 березня у Міністерстві закордонних справ Молдови констатували, що він також був громадянином їхньої країни.

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Кишинів не підтримує Москву

У Молдові рішуче засудили розстріл російськими окупантами Мацієвського та наголосили, що цей вчинок порушує усі норми міжнародного права та має бути кваліфікований як воєнний злочин.

Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким Олександра Мацієвського та висловлюємо солідарність з українським народом. Ми повторюємо тверду позицію Молдови щодо засудження жорстокої війни Росії проти України,

– зазначили в МЗС.

Окрім того, там підкреслили, що Молдова надалі підтримуватиме Україну у війні з Росією, адже прагне миру, повернення усіх територій до складу нашої держави та стабільності в регіоні.

Розстріл Олександра Мацієвського

Відповідне відео, на якому уже Герой України каже "Слава Україні", а потім його розстрілюють російські бойовики, було оприлюднене на початку березня 2023 року. Ролик одразу викликав резонанс у мережі та у світовій спільноті.

Власне, у соцмережах почався флешмоб, в рамках якого користувачі публікували темне тло з відповіддю "Героям Слава!" на клич розстріляного воїна "Слава Україні", який він в останні хвилини свого життя промовив просто-таки ворогові в лице.

На цей злочин окупантів відреагував, зокрема, глава МЗС України Дмитро Кулеба. Він зазначив, що уже звернувся до прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана та заакцентував на важливості негайно розпочати розслідування щодо цього.