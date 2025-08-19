Укр Рус
19 августа, 18:44
2

На фронте ликвидировали брата одиозного депутата российской Госдумы

Полина Буянова
Основные тезисы
  • Брата российского депутата Виталия Милонова, Александра Милонова, ликвидировали на фронте, где он воевал против украинских защитников.
  • Известно, что Александр Милонов более года назад присоединился к подразделению разведки "третьей общевойсковой армии ЛНР".

Брата депутата российской Госдумы Виталия Милонова, активно поддерживавшего войну против Украины, ликвидировали на фронте. Оккупант умер в госпитале от осложнений после ранения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

На фронте ликвидировали Александра Милонова

Известно, что Александр Милонов более года назад присоединился к подразделению разведки "третьей общевойсковой армии ЛНР" и воевал против украинских защитников.

После полученного ранения оккупанта перевели в медицинскую службу, однако впоследствии состояние здоровья резко ухудшилось. В результате россиянин умер в госпитале от осложнений после ранения.

Его похоронили 19 августа в Санкт-Петербурге.

На фронте ликвидировали брата Виталия Милонова / Фото: росСМИ

Кто такой Виталий Милонов?

  • 51-летний Виталий Милоновроссийский политик, депутат Госдумы от правящей партии "Единая Россия". Россиянин больше всего известен своими скандальными и радикальными высказываниями. Он прославился как один из главных инициаторов гомофобных законов в России, в частности так называемого закона о "запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений". 
     
  • Он неоднократно выступал с антиукраинской риторикой, поддерживал войны России против Украины и открыто призывал к уничтожению украинской государственности. После начала полномасштабного вторжения он активно появляется на пропагандистских шоу и оправдывает оккупацию украинских территорий.
     
  • В апреле 2017 года СБУ запретила въезд в Украину Виталию Милонову сроком на три года. В 2022 году политику запретили въезд на территорию Евросоюза и государств Шенгенской зоны. Он также является подсанкционным лицом в странах Евросоюза, США и Украине.