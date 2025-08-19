На фронте ликвидировали брата одиозного депутата российской Госдумы
- Брата российского депутата Виталия Милонова, Александра Милонова, ликвидировали на фронте, где он воевал против украинских защитников.
- Известно, что Александр Милонов более года назад присоединился к подразделению разведки "третьей общевойсковой армии ЛНР".
Брата депутата российской Госдумы Виталия Милонова, активно поддерживавшего войну против Украины, ликвидировали на фронте. Оккупант умер в госпитале от осложнений после ранения.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
Читайте также По меньшей мере 7 попаданий, взрывы и пожар: дроны СБУ уничтожили склады боеприпасов врага на Луганщине
На фронте ликвидировали Александра Милонова
Известно, что Александр Милонов более года назад присоединился к подразделению разведки "третьей общевойсковой армии ЛНР" и воевал против украинских защитников.
После полученного ранения оккупанта перевели в медицинскую службу, однако впоследствии состояние здоровья резко ухудшилось. В результате россиянин умер в госпитале от осложнений после ранения.
Его похоронили 19 августа в Санкт-Петербурге.
Кто такой Виталий Милонов?
- 51-летний Виталий Милонов – российский политик, депутат Госдумы от правящей партии "Единая Россия". Россиянин больше всего известен своими скандальными и радикальными высказываниями. Он прославился как один из главных инициаторов гомофобных законов в России, в частности так называемого закона о "запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений".
- Он неоднократно выступал с антиукраинской риторикой, поддерживал войны России против Украины и открыто призывал к уничтожению украинской государственности. После начала полномасштабного вторжения он активно появляется на пропагандистских шоу и оправдывает оккупацию украинских территорий.
- В апреле 2017 года СБУ запретила въезд в Украину Виталию Милонову сроком на три года. В 2022 году политику запретили въезд на территорию Евросоюза и государств Шенгенской зоны. Он также является подсанкционным лицом в странах Евросоюза, США и Украине.