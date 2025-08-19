Брата депутата российской Госдумы Виталия Милонова, активно поддерживавшего войну против Украины, ликвидировали на фронте. Оккупант умер в госпитале от осложнений после ранения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Читайте также По меньшей мере 7 попаданий, взрывы и пожар: дроны СБУ уничтожили склады боеприпасов врага на Луганщине

На фронте ликвидировали Александра Милонова

Известно, что Александр Милонов более года назад присоединился к подразделению разведки "третьей общевойсковой армии ЛНР" и воевал против украинских защитников.

После полученного ранения оккупанта перевели в медицинскую службу, однако впоследствии состояние здоровья резко ухудшилось. В результате россиянин умер в госпитале от осложнений после ранения.

Его похоронили 19 августа в Санкт-Петербурге.

На фронте ликвидировали брата Виталия Милонова / Фото: росСМИ

Кто такой Виталий Милонов?