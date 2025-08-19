На фронті ліквідували брата одіозного депутата російської Держдуми
- Брата російського депутата Віталія Мілонова, Олександра Мілонова, ліквідували на фронті, де він воював проти українських захисників.
- Відомо, що Олександр Мілонов понад рік тому долучився до підрозділу розвідки "третьої загальновійськової армії ЛНР".
Брата депутата російської Держдуми Віталія Мілонова, що активно підтримував війну проти України, ліквідували на фронті. Окупант помер в шпиталі від ускладнень після поранення.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.
На фронті ліквідували Олександра Мілонова
Після отриманого поранення окупанта перевели до медичної служби, однак згодом стан здоров'я різко погіршився. У результаті росіянин помер у шпиталі від ускладнень після поранення.
Його поховали 19 серпня у Санкт-Петербурзі.
Хто такий Віталій Мілонов?
- 51-річний Віталій Мілонов – російський політик, депутат Держдуми від провладної партії "Єдина Росія". Росіянин найбільше відомий своїми скандальними та радикальними висловлюваннями. Він прославився як один з головних ініціаторів гомофобних законів у Росії, зокрема так званого закону про "заборону пропаганди нетрадиційних сексуальних відносин".
- Він неодноразово виступав з антиукраїнською риторикою, підтримував війни Росії проти України та відкрито закликав до знищення української державності. Після початку повномасштабного вторгнення він активно з'являється на пропагандистських шоу та виправдовує окупацію українських територій.
- У квітні 2017 року СБУ заборонила в’їзд в Україну Віталію Мілонову терміном на три роки. У 2022 році політику заборонили в’їзд на територію Євросоюзу та держав Шенгенської зони. Він також є підсанкційною особою в країнах Євросоюзу, США та Україні.