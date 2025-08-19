Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

На фронті ліквідували Олександра Мілонова

Відомо, що Олександр Мілонов понад рік тому долучився до підрозділу розвідки "третьої загальновійськової армії ЛНР" та воював проти українських захисників.

Після отриманого поранення окупанта перевели до медичної служби, однак згодом стан здоров'я різко погіршився. У результаті росіянин помер у шпиталі від ускладнень після поранення.

Його поховали 19 серпня у Санкт-Петербурзі.

На фронті ліквідували брата Віталія Мілонова / Фото: росЗМІ

Хто такий Віталій Мілонов?