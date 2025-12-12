Просил 1300 долларов взятки "на хлебчик": НАБУ задержало судью из Закарпатья
- Судья Александр Пелых был задержан за получение взятки в размере 1300 долларов.
- Высший антикоррупционный суд определил залог в 1 миллион гривен.
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения судье Воловецкого районного суда Александру Пелиху. Его задержали во время получения взятки.
Он предлагал отменить арест на 20 кубических метров древесины и за это просил "на хлебушек" 1300 долларов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на НАБУ, Специализированную антикоррупционную прокуратуру и журналиста Виталия Глаголу.
Что известно об аресте судьи Александра Пелыха?
По версии следствия, Пелых требовал деньги за снятие ареста с древесины. Суд определил залог в размере 1 миллиона гривен. В случае его внесения на подозреваемого возложат процессуальные обязанности.
Глагола отметил, что ранее судья пытался избежать ареста мобилизуясь в Вооруженные силы Украины в Харьковской области. Однако Пелиха задержали после получения неправомерной выгоды. Задержание проводили сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции и детективы НАБУ.
Александр Пелых требовал взятки: видео НАБУ
Его разоблачили 28 ноября на получении неправомерной выгоды, которую он завуалированно называл "конфетками". Санкция части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет, с конфискацией имущества.
В то же время в случае внесения залога на подозреваемого будут возложены следующие процессуальные обязанности:
- прибывать к детективу, прокурору, следственному судье и суду по каждому требованию;
- сообщать детектива, прокурора или суд об изменении своего места жительства;
- воздерживаться от общения с определенным кругом лиц;
- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти все свои паспорта для выезда за границу, а также другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
- носить электронное средство контроля.
Какие еще преступления за последнее время разоблачило НАБУ?
Ранее НАБУ и САП разоблачили группу, которая завладела более 24 миллионами гривен государственного предприятия "Измаильский морской торговый порт". Участники схемы, включая директора порта, манипулировали тендерами и поставляли оборудование по завышенным ценам через подконтрольные им компании.
Кроме этого, НАБУ разоблачило схему, где группа лиц, в частности бывший руководитель Департамента ЖКХ Донецкой ОГА, присвоила более 140 миллионов гривен, которые должны были пойти на восстановление тепла и водоснабжения в прифронтовых общинах. Пятерым фигурантам объявлено подозрения, им грозит от 7 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.