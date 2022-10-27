Почему Соловьеву не место в СНБО: что известно о дерибане фармацевтического рынка Украины

В мае Верховная Рада приняла закон 2271-IX о запрете лекарств из России и Беларуси. С его помощью некоторые политические круги могут "зачистить" рынок лекарств Украины от иностранных препаратов.

Переформатирование фармрынка может скрыто возглавлять экс-председатель Гослекслужбы времен Януковича, а сегодня заместитель секретаря СНБО Алексей Соловьев. Каковы угрозы для украинских пользователей лекарств из-за его деятельности – рассказала 24 каналу народная депутат Ольга Стефанишина.

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Тайный "регулятор"

Нардеп считает, что еще во времена "Партии регионов" Алексей Соловьев активно участвовал в дерибане фармацевтического рынка Украины.

Именно Алексей Соловьев возглавлял тогда Гослекслужбу, где по факту отмывались сотни тысяч долларов на том, чтобы брать разные "откаты" на регистрации лекарств и других процессах. Именно тогда господин Соловьев вводил "драконовские" методы дополнительных проверок иностранных лекарств,

– объяснила Стефанишина.

По ее словам, это делали для того, чтобы это лекарство просто "не заходило" в Украину.

"У нас был дефицит лекарств против многих болезней. Сегодня, к сожалению, происходит то же самое. Я до сих пор не понимаю, как господин Соловьев попал в СНБО. Этот человек работал при Януковиче и Азарове и "крышевал" фармацевтический рынок, что он и сейчас делает в этой структуре", – добавила народная избранница.

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Какое влияние Соловьева

Стефанишина указала, что пациентские организации начали бить тревогу, так как Соловьев присутствует на всех совещаниях Минздрава, в комитете "Здоровье нации" ВР и оказывает непосредственное влияние на регулирование фармрынка.

Весной Верховная Рада приняла закон о борьбе с лекарствами из России и Беларуси. Но закон прописан Соловьевым настолько нечетко, что сейчас он "чистит" рынок от европейских лекарств. Уже 35 препаратов убрали с рынка, на очереди – еще 300,

– подчеркнула Стефанишина.

По ее словам, эти препараты производят в Германии и Словении, но Соловьев так прописал закон, что он может эти препараты с рынка "убирать".

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Депутат рассказала, что из-за прописанных норм в законе в Украине может стать меньше лекарств:

от диабета второго типа;

от сердечно-сосудистых заболеваний;

от онкологии;

от психических заболеваний;

важных антибиотиков.

"Они сейчас еще есть, но согласно этому закону Минздрав уже поставил их в список на "вывод" с украинского рынка. Через несколько недель их могут запретить", – отметила нардеп.

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Бенефиты для "интересантов"

Стефанишина рассказала, что новый закон позволяет Соловьеву вытеснять европейские лекарственные средства, взамен предлагая украинские соответствия.

"Они говорят, что есть украинское средство – поэтому пусть идут все покупающие украинское. Это уборка конкуренции с рынка, его монополия. Когда у нас будет определенный производитель, которого одного только будут покупать, то на это лекарство будет высокая цена. У пациента не будет выбора и от этого он будет страдать”, – объяснила народная избранница.

По ее мнению, это плохо повлияет на фармрынок, поскольку Украине нужна конкуренция и как можно большая линейка препаратов.

Чистить рынок от лекарств во время войны является преступлением. Это стиль Партии регионов. Даже если у нас будет какой-то заменитель, этот препарат может не производиться из-за критических обстоятельств,

– добавила собеседница.

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Реакция от Минздрава и Офиса Президента

Стефанишина отметила, что на сегодняшний день не было еще комментариев относительно этой ситуации от Минздрава и министра Виктора Ляшко.

Пока он дистанцируется от этой темы и в Минздраве этот вопрос курирует его заместитель – Александр Комарида. Нужно исправить ситуацию, которая есть, и обезопасить злоупотребление. По этому поводу мы подготовили изменения в закон и ведутся переговоры с председателем комитета Михаилом Радуцким,

– указала депутат.

Изменения позволят запретить лекарства, которые "действительно производят в России и Беларуси", а также откроют путь для лекарств из Европы.

"Мы надеемся на реакцию Офиса Президента. Понимаю, что проследить за каждым чиновником и должностным лицом сложно, но пациентские организации публично вышли и напомнили о том, что делал и делает господин Соловьев. Если вдруг в ОП это не видели – сейчас это видно и должна быть "реакция", – резюмировала Стефанишина.

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