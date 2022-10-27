Чому Соловйову не місце в РНБО: що відомо про дерибан фармацевтичного ринку України

У травні Верховна Рада ухвалила закон 2271-ІХ про заборону ліків з Росії та Білорусі. За його допомогою певні політичні кола можуть "зачистити" ринок ліків України від іноземних препаратів.

Переформатування фармринку може приховано очолювати ексголова Держлікслужби часів Януковича, а на сьогодні заступник секретаря РНБО Олексій Соловйов. Якими є загрози для українських користувачів ліків через його діяльність – розповіла 24 каналу народна депутатка Ольга Стефанишина.

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Таємний "регулятор"

Нардепка вважає, що ще за часів "Партії регіонів" Олексій Соловйов брав активну участь у дерибані фармацевтичного ринку України.

Саме пан Олексій Соловйов очолював тоді Держлікслужбу, де по факту відмивалися сотні тисяч доларів на тому, щоб брати різні "відкати" на реєстрації ліків та інших процесах. Саме тоді пан Соловйов вводив "драконівські" методи додаткових перевірок іноземних ліків,

– пояснила Стефанишина.

За її словами, це робили для того, щоб ці ліки просто "не заходили" в Україну.

"У нас був дефіцит ліків проти багатьох хвороб. Сьогодні, на жаль, відбувається те ж саме. Я досі не розумію, як пан Соловйов потрапив у РНБО. Ця людина працювала за Януковича та Азарова й "кришувала" фармацевтичний ринок, що він і зараз робить в цій структурі", – додала народна обраниця.

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Який вплив Соловйова

Стефанишина вказала, що пацієнтські організації почали бити на сполох, позаяк Соловйов присутній на всіх нарадах МОЗ, у комітеті "Здоров'я нації" ВР і безпосередньо впливає на регулювання фармринку.

Навесні Верховна Рада ухвалила закон про боротьбу з ліками з Росії та Білорусі. Але закон прописаний Соловйовим настільки нечітко, що зараз він "чистить" ринок від європейських ліків. Уже 35 препаратів прибрали з ринку, на черзі – ще 300,

– підкреслила Стефанишина.

З її слів, ці препарати виробляють у Німеччині та Словенії, але пан Соловйов так прописав закон, що він може ці препарати з ринку "прибирати".

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Депутатка розповіла, що через прописані норми у законі в Україні може поменшати ліків:

від діабету другого типу;

від серцево-судинних хвороб;

від онкології;

від психічних хвороб;

важливих антибіотиків.

"Вони зараз ще є, але відповідно до цього закону, МОЗ вже поставило їх у список на "виведення" з українського ринку. Через кілька тижнів їх можуть заборонити", – зауважила нардепка.

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Бенефіти для "інтересантів"

Стефанишина розповіла, що новий закон дозволяє Соловйову витісняти європейські лікарські засоби, на заміну пропонуючи українські відповідники.

"Вони кажуть, що є український засіб – тому хай йдуть всі купують український. Це прибирання конкуренції з ринку, його монополія. Коли у нас буде певний виробник, якого одного лише будуть купувати, то на ці ліки буде висока ціна. Пацієнт не матиме вибору і від цього він буде страждати", – пояснила народна обраниця.

На її думку, це погано вплине на фармринок, позаяк Україні потрібна конкуренція і якомога більша лінійка препаратів.

Чистити ринок від ліків під час війни є злочином. Це стиль "Партії регіонів". Навіть якщо у нас буде якийсь замінник, цей препарат може не вироблятись через критичні обставини,

– додала співрозмовниця.

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Реакція від МОЗ та Офісу Президента

Стефанишина зауважила, що на сьогодні не було ще коментарів щодо цієї ситуації від МОЗ і міністра Віктора Ляшка.

Поки він дистанціюється від цієї теми й у МОЗ це питання курує його заступник – Олександр Комаріда. Потрібно виправити ситуацію, яка є й убезпечити зловживання. З цього приводу ми підготували зміни до закону й ведуться переговори з головою комітету Михайлом Радуцьким,

– вказала депутатка.

Зміни дозволять заборонити ліки, які "справді виробляють у Росії та Білорусі", а також відкриють шлях для ліків з Європи.

"Ми сподіваємося на реакцію Офісу Президента. Розумію, що прослідкувати за кожним чиновником і посадовцем складно, але пацієнтські організації публічно вийшли й нагадали про те, що робив і робить пан Соловйов. Якщо раптом в ОП це не бачили – зараз це видно і має бути реакція", – резюмувала Стефанишина.

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