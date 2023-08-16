Убийство Алексея Щербины: суд разрешил двум обвиняемым выйти под залог

В Киеве Голосеевский суд 14 августа рассмотрел дело по убийству украинского добровольца Алексею Щербине. Так, в судебной инстанции разрешили двум обвиняемым выйти из-под стражи путем внесения денежного залога.

Стоит отметить, что один из подозреваемых уже внес средства, чтобы уволиться. В Киевской городской прокуратуре пообещали оспаривать это решение.

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Суд разрешил обвиняемым в убийстве Щербины выйти из-под стражи

В Киевской прокуратуре заявили, что суд полностью удовлетворил ходатайство правоохранителей и отправил фигурантов по делу об убийствах Щербины под стражу до 12 октября 2023 года. Несмотря на это, суд разрешил двум обвиняемым внести залог на сумму в 805 200 гривен.

Правоохранители также отметили, что прокуратура придерживалась позиции по применению ко всем обвиняемым меры пресечения в виде содержания под стражей без внесения залога. Такую позицию Киевская прокуратура сохраняла как в ходе досудебного следствия, так и судебного разбирательства.

Учитывая, что преступление было совершено с применением насилия, суд имел право не определять альтернативу в виде залога двум обвиняемым. В связи с этим решение суда прокуратурой будет обжаловано в апелляционной инстанции,

– сказали в прокуратуре.

Впоследствии спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец рассказала, что один из фигурантов дела об убийстве Щербины уже внес денежный залог В частности, говорится о Леониде Игнатенко.

Что известно об убийстве Алексея Щербины