Убивство Олексія Щербини: суд дозволив двом обвинуваченим вийти під заставу

У Києві Голосіївський суд 14 серпня розглянув справу щодо вбивства українського добровольця Олексію Щербини. Так, у судовій інстанції дозволили двом обвинуваченим вийти з-під варти шляхом внесення грошової застави.

Варто зазначити, що один з підозрюваних уже вніс кошти, щоб звільнитися. У Київській міській прокуратурі пообіцяли оскаржувати це рішення.

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Суд дозволив обвинуваченим у вбивстві Щербини вийти з-під варти

У Київській прокуратурі заявили, що суд повністю задовольнив клопотання правоохоронців та відправив фігурантів у справі про вбивства Щербини під варту до 12 жовтня 2023 року. Попри це, суд все ж дозволив двом обвинуваченим внести заставу на суму в 805 200 гривень.

Правоохоронці також зазначили, що прокуратура дотримувалася позиції щодо застосування до всіх обвинувачених запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без внесення застави. Таку позицію Київська прокуратура зберігала як під час досудового слідства, так і судового розгляду.

Враховуючи те, що злочин був вчинений із застосуванням насильства, суд мав право не визначати альтернативу у вигляді застави двом обвинуваченим. У зв'язку з цим, рішення суду прокуратурою буде оскаржено в апеляційній інстанції,

– сказали у прокуратурі.

Згодом речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець розповіла, що один із фігурантів справи про вбивство Щербини вже вніс грошову заставу. Зокрема, мовиться про Леоніда Ігнатенка.

Що відомо про вбивство Олексія Щербини