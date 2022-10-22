В Офісі генпрокурора повідомили, що трьом учасникам дорожнього конфлікту обрали безальтернативні запобіжні заходи. Їх утримуватимуть під вартою.

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Один із фігурантів, який підозрюється в умисному вбивстві та двоє його спільників – за хуліганські дії, перебуватимуть під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування триває,

– розповіли у поліції.

Деталі конфлікту на дорозі

В Офісі генпрокурора розповіли, що конфлікт спалахнув на проспекті Глушкова. Водії атівок Hyundai та Lexus посперечалися щодо першочерговості проїзду на дорозі. Пасажири Lexus накинулися на військового та побили його.

Згодом водій Lexus витягнув пістолет та вистрілив у Щербину. На жаль, військовий помер на місці трагедії. Туди оперативно прибули слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські та лікарі.

Підозрювані намагалися втекти. Водночас їх затримали.

Водію Lexus повідомили про підозру в умисному вбивстві.

Пасажирам – про підозру у хуліганстві.

Активісти під будівлею суду, де зловмисникам обирали запобіжний захід, з вимогою довічного ув'язнення за вбивство військовослужбовця.

Що відомо про Олексія Щербину

Військовому Щербині було 34 роки. Побратим загиблого розповів, що він був добровольцем ДФТГ "Свобода", а також – готував документи на мобілізацію в армії.

У Щербини залишилася маленька донечка.

Побратим загиблого звернувся до підозрюваних

Побратим Олексія Щербини – військовослужбовець Андрій Іллєнко – звернувся до винних у смерті військового. Він переконаний, що вони читатимуть його пост у фейсбуці, тому застеріг їх від спроб уникнути відповідальності. Він наголосив, що причетні до трагедії мають надовго сісти у в'язницю.