В Офисе генпрокурора сообщили, что троим участникам дорожного конфликта избрали безальтернативные меры пресечения. Их будут содержать под стражей.

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Один из фигурантов, подозреваемый в умышленном убийстве и двое его подельников – за хулиганские действия, будут находиться под стражей без права внесения залога. Досудебное расследование продолжается,

– рассказали в полиции.

Детали конфликта на дороге

В Офисе генпрокурора рассказали, что конфликт разразился на проспекте Глушкова. Водители автомобилей Hyundai и Lexus поспорили о первоочередности проезда на дороге. Пассажиры Lexus набросились на военного и избили его.

Впоследствии водитель Lexus вытащил пистолет и выстрелил в Щербину. К сожалению, военный скончался на месте трагедии. Туда оперативно прибыли следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и врачи.

Подозреваемые пытались скрыться. В то же время, их задержали.

Водителю Lexus сообщили о подозрении в умышленном убийстве.

Пассажирам – о подозрении в хулиганстве.

Что известно об Алексее Щербине

Военному Щербине было 34 года. Побратим погибшего рассказал, что он был добровольцем ДФТО "Свобода", а также готовил документы на мобилизацию в армию.

У Щербины осталась маленькая дочь.

Собратья погибшего обратились к подозреваемым

Побратим Алексея Щербины – военнослужащий Андрей Ильенко – обратился к виновным в смерти военного. Он убежден, что они будут читать его пост в фейсбуке, потому предостерег их от попыток избежать ответственности. Он подчеркнул, что причастные к трагедии должны надолго сесть в тюрьму.