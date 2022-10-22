Стало відомо, що після повідомлення про інцидент, силовики приїхали на місце стрільби та виявили тіло чоловіка. Як повідомляє лейтенант "Свободи" Андрій Іллєнко, загиблий – це військовослужбовець Олексій Щербина.

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Підозрювані намагались втекти на Lexus

Поліція зазначає, що опитавши очевидців, вони вирушили розшукувати ймовірних зловмисників. Водій Lexus з двома чоловіками-пасажирами намагався втекти, однак не вийшло.

За попередньою інформацією, між чоловіками та військовослужбовцем, що був на автомобілі Hyundai, стався дорожній конфлікт. Спершу підозрювані побили Щербину, а потім один з них дістав пістолет та вистрілив у добровольця.

Що відомо про загиблого

Олексію Щербині було 34 роки, він мав дружину та маленьку дитину. Чоловік помер через отримані травми та поранення на місці. За словами побратима загиблого, він був добровольцем ДФТГ "Свобода" і готував документи на мобілізацію в армії.

Ситуація жахлива у своєму абсурді — три відморозки на Lexus влаштували розбірки у дворі у форматі три на одного, зчинили бійку, а потім дістали зброю і почали стріляти на ураження. В київському дворі. Серед білого дня. Стріляти у людину у військовій формі. Олексій помер. Його вбили. Дружина стала вдовою, немовля стало сиротою,

– написав Андрій Іллєнко.



Олексій Щербина з сім'єю / Фото з фейсбуку Андрія Іллєнка

Також військовослужбовець звернувся до винних у смерті Щербини. Він переконаний, що вони читатимуть його пост у фейсбуці, тому застеріг їх від спроб уникнути відповідальності. Він наголосив, що причетні до трагедії мають надовго сісти у в'язницю.

Стрілянина у Чернівцях на початку жовтня

На жаль, історії про те, що хтось влаштував стрільбу, внаслідок чого померли невинні люди, не є новими. Нагадаємо, на початку жовтня, у Чернівцях поблизу школи чоловік вбив пострілом з пістолета молоду 22-річну поліцейську.

Пізніше силовикам все-таки вдалось затримати підозрюваного, однак він помер.

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